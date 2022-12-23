Годовая инфляция в Краснодарском крае снизилась до 11,1%

В Краснодарском крае годовая инфляция снизилась с 17,5% в апреле до 11,1%. Это ниже среднего значения по стране, отмечает пресс-служба администрации региона.

Обеспечить снижение годовой инфляции Кубани позволили высокая самообеспеченность продовольственными товарами и, соответственно, меньшее влияние логистических издержек. За счет активного развития сельского хозяйства и внутреннего туризма в 2022 году Кубань пострадала от санкций не так сильно, как многие другие регионы.

На коммуникационной сессии по вопросам денежно-кредитной политики региона министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что Банк России в этом году уже второй раз подряд сохраняет ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

«Это поможет региону сохранять равновесие и продолжать адаптироваться к происходящим изменениям. Для Кубани, которая по объемам экономики находится в десятке крупнейших субъектов страны, это важно», - отметил Алексей Юртаев.

Татьяна Ручкина

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