Благоустройством летнего парка «Уралмаш» займется команда ЦПКиО

Летний парк «Уралмаш» передали в управление команде парка им. В.В. Маяковского (ЦПКиО, Екатеринбург). Как пояснил на пресс-конференции директор ЦПКиО Павел Зубакин, работа по реконструкции летнего парка начнется в 2023 году. «Мы обязательно постараемся не сделать его копией ЦПКиО: у него есть своя стилистика, своя культура. Мы сохраним, естественно, все деревья, все природные элементы в этом замечательном парке. Очень надеемся, что уже в следующем году мы увидим существенное преобразование и жители Уралмаша смогут проводит время в обновленной локации»,— сказал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз летнего парка "Уралмаш"

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс» Эскиз летнего парка "Уралмаш"

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

По словам директора ЦПКиО, проект благоустройства будет основываться на той, концепции, которая была проработана к голосованию жителей города. «Эта концепция была сделана совместно с ''Атомстройкомплекс''». Я думаю, что к ней есть определенные вопросы, но взять ее за основу нужно обязательно»,— отметил он. В парке планировали обновить все дорожки, организовать зоны тихого отдыха для взрослых, построить арт-объекты, устроить несколько детских площадок, зоны для занятия спортом. Также сделать освещение, скамейки и урны.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», Преображенский парк в Академическом районе и летний парк на Уралмаше стали лидерами народного голосования по благоустройству в районах Екатеринбурга. В результате с отрывом в 26 тыс. голосов федеральную поддержку получил Преображенский парк. Но глава Екатеринбурга пообещал, что благоустроены будут обе площадки.

Как заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, оплатят проект реконструкции парка из городского бюджета, а заниматься его реализацией и привлекать партнеров будет руководство ЦПКиО. Ранее сообщалось, что администрация Екатеринбурга выделит 6 млн руб. на выполнение проектно-изыскательских работ для благоустройства летнего парка.

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Диана Сунагатуллина