Бакалинский кризис

Кировский райсуд Уфы удовлетворил исковые требования прокурора Бакалинского района Айрата Абсатарова к министерству транспорта и дорожного хозяйства республики и региональному управлению дорожного хозяйства (УДХ). Представитель надзорного ведомства просил обязать ответчиков обустроить пешеходный тротуар на объездной дороге в селе Бакалы, где в июле в результате ДТП погибли четыре девушки. Ответчики исковые требования не признали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Искандарова удовлетворила исковые требования прокурора Бакалинского района Айрата Абсатарова к министерству транспорта и дорожного хозяйства республики и региональному управлению дорожного хозяйства (УДХ). Мотивировочную часть решения судья не зачитала.

Как ранее сообщал „Ъ“, в июле на объездной дороге села Бакалы произошло ДТП. Тогда 23-летний местный житель Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырех девушек на обочине. Трем погибшим было 18–19 лет, еще одной — 16 лет. Вину Марс Гузаяров признал. Судебное заседание по его уголовному делу назначено на 9 декабря.

Как прозвучало вчера в начале судебного заседания, после смертельной аварии районные прокуратура и отделение полиции провели проверку состояния дороги и обнаружили отсутствие тротуара.

«Данный участок дороги является оживленным, так как рядом находится рынок, торговый центр, кафе. На этом участке администрация рынка проводит сельскохозяйственные ярмарки. Отсутствие тротуара может привести к смертельным исходам», — зачитала кратко исковые требования Татьяна Искандарова, добавив, что истец просит ответчиков включить в проект организации дорожного движения и обустройства объездной дороги Бакалов пешеходный тротуар и построить его.

Представитель УДХ Марсель Хабибуллин исковые требования не признал. Он пояснил, что тротуар уже запроектирован на вышеупомянутом участке дороги, а его обустройство зимой невозможно. Невозможно будет, добавил господин Хабибуллин, и исполнить судебное решение, поскольку в исковом заявлении не указано, кто именно должен профинансировать сами работы.

«Кроме того, в иске прокуратуры не определен срок исполнения их требований, то есть с момента вступления в законную силу решения судебные приставы с нас будут требовать его исполнения», — отметил он, пояснив, что процесс строительства затяжной: вначале нужно выделить деньги на проект тротуара, потом провести торги по выбору подрядчика и согласовать уже готовый проект и при наличии финансирования реализовать его.

Минтранс республики, чье возражение зачитала судья, исковые требования также не признало, поскольку в компетенцию министерства не входит организация ремонтных работ. «Данные работы проводит соответствующая подрядная организация», — говорится в отзыве.

В конце судебного заседания Марсель Хабибуллин попросил Татьяну Искандарову при удовлетворении иска указать в решении сроки исполнения требований прокуратуры. Оглашая решение, судья отметила, что оно должно быть исполнено в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Марсель Хабибуллин, отвечая на вопрос «Ъ-Уфа» о перспективе подачи апелляционной жалобы на решение райсуда, отметил, что «нужно вначале получить готовое решение».

Венера Хисамова