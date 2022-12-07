Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бакалинский кризис

Суд обязал обустроить тротуар вдоль дороги, где летом произошло смертельное ДТП

Кировский райсуд Уфы удовлетворил исковые требования прокурора Бакалинского района Айрата Абсатарова к министерству транспорта и дорожного хозяйства республики и региональному управлению дорожного хозяйства (УДХ). Представитель надзорного ведомства просил обязать ответчиков обустроить пешеходный тротуар на объездной дороге в селе Бакалы, где в июле в результате ДТП погибли четыре девушки. Ответчики исковые требования не признали.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Судья Кировского райсуда Уфы Татьяна Искандарова удовлетворила исковые требования прокурора Бакалинского района Айрата Абсатарова к министерству транспорта и дорожного хозяйства республики и региональному управлению дорожного хозяйства (УДХ). Мотивировочную часть решения судья не зачитала.

Как ранее сообщал „Ъ“, в июле на объездной дороге села Бакалы произошло ДТП. Тогда 23-летний местный житель Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырех девушек на обочине. Трем погибшим было 18–19 лет, еще одной — 16 лет. Вину Марс Гузаяров признал. Судебное заседание по его уголовному делу назначено на 9 декабря.

Как прозвучало вчера в начале судебного заседания, после смертельной аварии районные прокуратура и отделение полиции провели проверку состояния дороги и обнаружили отсутствие тротуара.

«Данный участок дороги является оживленным, так как рядом находится рынок, торговый центр, кафе. На этом участке администрация рынка проводит сельскохозяйственные ярмарки. Отсутствие тротуара может привести к смертельным исходам», — зачитала кратко исковые требования Татьяна Искандарова, добавив, что истец просит ответчиков включить в проект организации дорожного движения и обустройства объездной дороги Бакалов пешеходный тротуар и построить его.

Представитель УДХ Марсель Хабибуллин исковые требования не признал. Он пояснил, что тротуар уже запроектирован на вышеупомянутом участке дороги, а его обустройство зимой невозможно. Невозможно будет, добавил господин Хабибуллин, и исполнить судебное решение, поскольку в исковом заявлении не указано, кто именно должен профинансировать сами работы.

«Кроме того, в иске прокуратуры не определен срок исполнения их требований, то есть с момента вступления в законную силу решения судебные приставы с нас будут требовать его исполнения», — отметил он, пояснив, что процесс строительства затяжной: вначале нужно выделить деньги на проект тротуара, потом провести торги по выбору подрядчика и согласовать уже готовый проект и при наличии финансирования реализовать его.

Минтранс республики, чье возражение зачитала судья, исковые требования также не признало, поскольку в компетенцию министерства не входит организация ремонтных работ. «Данные работы проводит соответствующая подрядная организация», — говорится в отзыве.

В конце судебного заседания Марсель Хабибуллин попросил Татьяну Искандарову при удовлетворении иска указать в решении сроки исполнения требований прокуратуры. Оглашая решение, судья отметила, что оно должно быть исполнено в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Марсель Хабибуллин, отвечая на вопрос «Ъ-Уфа» о перспективе подачи апелляционной жалобы на решение райсуда, отметил, что «нужно вначале получить готовое решение».

Венера Хисамова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...