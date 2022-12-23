Си Цзиньпин заявил, что новое правительство Гонконга движется по правильному пути

Председатель КНР Си Цзиньпин встретился с новым главой администрации Гонконга Джоном Ли в Пекине. В ходе встречи китайский лидер заявил, что новое правительство Гонконга движется на правильном пути согласно принципу «одна страна — две системы». Джон Ли прибыл в Пекин 21 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Си Цзиньпин

Фото: AP Си Цзиньпин

Фото: AP

«Под вашим руководством новое правительство продемонстрировало приверженность делам, внесло свой вклад в неуклонную защиту национальной безопасности и возродило жизнеспособность экономики»,— сказал Си Цзиньпин, его слова приводит газета South China Morning Post.

Джон Ли одержал победу на выборах главы администрации Гонконга 8 мая. Он был единственным кандидатом на эту должность. В 2021 году в КНР реформировали избирательную систему. Одним из приоритетов стала возможность центрального правительства выбирать, кто имеет право баллотироваться на государственные должности. Новая избирательная система основывается на принципе «Гонконгом управляют патриоты». Уполномоченная комиссия обязана проверять лояльность потенциальных претендентов на власть в КНР.

Гонконг обладает статусом специального административного района КНР с 1997 года. Согласно основному закону Гонконга, местные власти независимы в принятии ряда решений, за исключением вопросов обороны и внешней политики.

Лусине Баласян