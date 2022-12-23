Xiaomi сократит 10–15% сотрудников

Китайская технологическая компания Xiaomi собирается сократить 10–15% сотрудников. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники. Первыми об этом написали несколько китайских изданий, по данным которых компания уже начала сокращать сотрудников в некоторых подразделениях. По их данным, сокращения в отдельных подразделениях достигали 75%, в целом же в компании могут сократить до 15% сотрудников.

В самой Xiaomi на запрос CNN заявили, что это «стандартная оптимизация персонала и организационная модернизация» и что она затронет менее 10% сотрудников компании. В первые девять месяцев 2022-го Xiaomi уже сократила 1,9 тыс. сотрудников, в сентябре в компании работали более 35,3 тыс. человек. Сегодня, 23 декабря, Financial Times написала со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо основателя компании Лея Цзюня, что Xiaomi покинут три топ-менеджера, включая ее президента Ван Сяна. В письме, как сообщает издание, говорится, что компания в настоящее время «испытывает множество трудностей», однако будет продолжать работу над повышением операционной эффективности. Xiaomi, по данным FT, остается крупнейшим производителем смартфонов в Китае. В мире компания по этому показателю занимает третье место после Apple и Samsung.

По мнению экспертов, сокращения сотрудников и уход топ-менеджеров связаны с тем, что в последнее время Xiaomi сталкивается с трудностями. Как и на другие китайские технологические компании, на нее негативно повлияли локдауны этого года, кроме того, инфляция и экономическая нестабильность негативно влияют на спрос на смартфоны и другие гаджеты. По словам основателя консалтинговой компании Dolphin Ли Чэндона, время, выбранное Xiaomi для масштабных сокращений, его не удивляет: «Результаты четвертого квартала Xiaomi могут оказаться хуже, чем ожидалось». В третьем квартале чистая прибыль компании снизилась на 59,1%, а выручка — на 10%.

Яна Рождественская