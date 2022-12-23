В России регистрируют товарный знак «Кротовуха»

Столичный бизнесмен подал в Роспатент заявку о регистрации товарного знака «Кротовуха». Под этим брендом хотят продавать спиртовые настойки, медовуху, сидр, водку, ром и саке, а также спиртовые эссенции и экстракты. Заявку подал предприниматель Антон Семенов.

Кротовуха стала мемом в социальных сетях, после того как один из русскоязычных пользователей Twitter рассказал, как его друзья подарили ему на день рождения настойку на тушке мертвого крота. Напиток назвали кротовухой.

В Роспотребнадзоре предупредили, что употребление такой настойки может привести к смерти или инвалидности. В ведомстве напомнили, что кроты часто бывают заражены глистами и ленточными червями, у них могут быть блохи и клещи.

Анастасия Ларина