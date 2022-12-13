Роспотребнадзор предупредил об опасности употребления настойки из мертвого крота

Употребление спиртовой настойки из мертвого крота может привести к смерти или инвалидности. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее в социальных сетях стали обсуждать спиртовую настойку на туше крота, пользователи называют ее кротовухой.

Как напомнили в Роспотребнадзоре, кроты часто бывают заражены различными паразитами. Среди них — глисты, круглые, плоские и ленточные черви. Также у кротов могут быть блохи и клещи, из-за чего они являются переносчиками опасных инфекций.

«Спиртовая среда не уничтожает возбудителей зооантропонозных и глистных заболеваний. Употребление продукции, подобной кротовухе, может быть смертельно опасно или привести к инвалидизации»,— сказано в сообщении в Telegram-канале Роспотребназдора.

На прошлой неделе один из русскоязычных пользователей Twitter рассказал о том, как он сделал настойку из туши мертвого крота. Напиток получил название кротовуха. После в соцсети начали активно обсуждать этот напиток.

Олеся Павленко