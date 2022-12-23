«Вкусно — и точка» запустит «Кидз Комбо» по всей России 26 декабря

Сеть быстрого питания «Вкусно — и точка», пришедшая на смену McDonald’s в России, запускает детские наборы «Кидз Комбо». Их начнут продавать по всей стране с 26 декабря. Как сообщили в пресс-службе «Вкусно — и точка», в «Кидз Комбо» вместо игрушек вошли 14 книг от издательства Clever с головоломками.

«Вкусно — и точка» анонсировала запуск наборов «Кидз Комбо» 12 декабря. На первом этапе они были доступны в предприятиях сети в Новокузнецке, Новосибирске, Бердске, Барнауле, а также Томске, Кемерове и Красноярске.

McDonald`s объявила об уходе из России в мае этого года. Активы компании купил предприниматель Александр Говор, управлявший 25 ресторанами McDonald's в Сибири по франшизе. Накануне «Вкусно — и точка» запустила сервис доставки.

Дарья Эрозбек