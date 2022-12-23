Пять минут

От духоподъемной классики до ромкомов — «Коммерсантъ Стиль» рекомендует фильмы про Новый год и Рождество.

«Чудо на 34-й улице» (1947)

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Возможно, эта самая старая рождественская классика. В фильме рассказывается о Санте из универмага Macy`s, который утверждает, что он настоящий. Встретившись со скептично настроенными мамой и дочкой, которые не верят в Санту, главный герой пытается всеми способами убедить их в обратном. И тут начинается череда чудес — никакого волшебства, просто добрые житейские поступки.

Лента получила три статуэтки «Оскар» и была экранизирована еще трижды — вот что значит классика старого Голливуда.

«Карнавальная ночь» (1956)

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Песни из выдающегося мюзикла Эльдара Рязанова (кстати, дебюта режиссера) помнят с детства все. «Карнавальная ночь» — это красивый фильм-праздник, который можно разбирать на цитаты и пересматривать еще много-много раз. В ленте есть все такое знакомое и любимое всем нам. И, конечно, легендарные советские артисты: Людмила Гурченко, Игорь Ильинский, Юрий Белов.

«Реальная любовь» (2003)

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Один из самых романтичных рождественских фильмов, рассказывающих истории нескольких пар, которые находят друг друга и признаются в любви, изменяют и расстаются. Звездный состав благодаря Кире Найтли, Хью Гранту, Лиаму Нисану, Колину Ферту, песни-хиты, хороший юмор, атмосфера рождественского Лондона — этот фильм 2003 года уже стал классикой.

«Один дома» (1990)

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Семейная классика с красивым новогодним антуражем. В центре сюжета — смышленый мальчишка, которого случайно (хотя это до сих пор обсуждается) оставляют одного дома в канун Рождества, а вся многочисленная семья отправляется на отдых. Это время — идеальное для воров, которые заприметили большой дом Маккалистеров. Но главный герой в исполнении Маколея Калкина не так-то прост — здесь начинается все самое интересное.

«Маленькие женщины» (2019)

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Ремейк знаменитого фильма ничуть не хуже своего оригинала, а возможно, сегодня воспринимается и легче. В нем не менее актуальный звездный состав — Тимоти Шалаше, Лора Дерн, Сирша Ронан, Мерил Стрип. Лента была номинирована на шесть «Оскаров» и в итоге получила один за лучшие костюмы. Сюжет вовсе не построен вокруг Рождества — это фильм про взросление, любовь, прощение, независимость. Но празднование главного зимнего праздника в «Маленьких женщинах» удивительно доброе, уютное и красочное.

«Эта замечательная жизнь» (1947)

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Классическая нравственная драма о втором шансе и чуде. Главный герой — примерный семьянин — пытается покончить с собой прямо в канун Рождества, но вмешивается ангел-хранитель, который показывает ему, как бы выглядели люди и мир вокруг, если бы тот не родился. Это красивая история о том, как важно ценить то, что имеешь. Лента «Эта замечательная жизнь» входит во все самые значимые списки лучших фильмов всех времен.

«Чародеи» (1982)

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Александр Абдулов, Валентин Гафт, Семен Фарада, Валентин Золотухин — именно этот звездный состав сделал фильм таким популярным. И вновь знакомые всем песни, русский фольклор, волшебный институт, хотя знакомый всем традиционный советский НИИ. «Чародеи» — это добрая сказка, сюжет которой сильно опередил время благодаря тому, что сценарий написали братья Стругацкие.

«Семьянин» (2000)

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Свою одну из лучших ролей Николас Кейдж исполнил именно в этом фильме. Волею необъяснимых волшебных обстоятельств богатый и успешный бизнесмен накануне Рождества попадает в другую реальность, где у него есть любящая семья и уютный дом.

Это добрый фильм о выборе между посредственным и настоящим, об упущенных моментах, о потерях и любви.

«Плохой Санта» (2003)

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Это не самая очевидная рождественская лента подойдет тем, кто устал от ромкомов и чудес. Главный герой в исполнении очаровательного и очень органичного в этой роли негодяя Билли Боба Торнтона зарабатывает на жизнь грабежами в образе Санты, но встречает мальчишку, который показывает ему совсем другую жизнь. Это фильм про одиночество и любовь — с хорошим юмором и, конечно, красивым антуражем.

«Отпуск по обмену» (2006)

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Две незнакомые друг с другом женщины в исполнении Кэмерон Диас и Кейт Уинслет меняются домами накануне Рождества и окунаются в водоворот событий — конечно, романтичных. Чего только стоит цитата героя Джэка Блэка: «Будь ты мелодией, я брал бы только чистые ноты». Это легкий фильм, который помогает отвлечься и забыть о трудностях и рутине.

«Новая рождественская сказка» (1988)

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Билл Мюррей играет Скруджа Макдака в мире людей — кстати, именно «Scrooged» и называется в оригинале фильм. Главный герой Мюррея — черствый и самодовольный магнат. Но рождественская ночь преподносит ему множество сюрпризов поучительного характера — так, герой встретиться с яркими персонажами, каждый из которых научит его чему-то новому и доброму.

«Эльф» (2003)

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Семейная комедия про эльфа по имени Бадди, который на самом деле человек. Младенцем он случайно оказался в мешке Санты, когда тот посещал приют для детей. Бадди считает себя эльфом: он помогает с подарками, делает игрушки и знает Кодекс эльфов. Но однажды он узнает тайну о себе и отправляется на поиски родителей в Нью-Йорк, где все устроено совсем иначе. Стоит отметить отличную игру Уилла Феррела в роли большого ребенка — эльфа.

«Дневник Бриджит Джонс» (2001)

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Экранизация современной версии «Гордости и предубеждения» стала настолько популярной, что получила продолжение в виде еще пары частей. Герои Рене Зелвеггер, Колина Ферта и Хью Гранта стали культовыми. А сцена рождественского ужина у родителей Бриджит подарила нам всем уже ставший мемом тот самый свитер мистера Дарси с красноносым оленем.

Дарья Богомолова