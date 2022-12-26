Секретный ингредиент

Компактный винный шкаф, натуральные отделки, нестандартную бытовую технику предлагают ведущие европейские производители кухонь в этом сезоне.

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Результатом сотрудничества фабрики Officine Gullo с модным домом Aquazzura стала капсульная коллекция газовых плит, украшенных растительным узором. Рисунок разработал модельер Эдгардо Озорио. Сюжет — экзотическая флора и фауна в фирменной палитре Aquazzura: бирюзовом, салатовом и нежно-розовом цветах. Рисунок наносится вручную на поверхность плит линии Officine Gullo — это модели Fiorentina с газовыми горелками и духовым шкафом. В России коллекцию представляет компания WWTS.

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Новинка шведского бренда бытовой техники Asko — винный климатический шкаф для дома. Модель есть в двух вариантах: большие отдельно стоящие шкафы и компактные, встраиваемые под столешницу. Все шкафы оснащены угольными фильтрами. Внутри соблюдается необходимая влажность, а компрессоры, поддерживающие температуру, работают без вибрации, чтобы не навредить вину. Стеклянная дверка с патинированием служит надежной защитой от ультрафиолета. Все модели подключаются к приложению на смартфоне с доступом к базе Vivino, что позволяет не только каталогизировать коллекцию и упростить поиск нужной бутылки, но и сразу получить информацию о свойствах вина и его правильной подаче.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кухонная мебель Chronos 2.2. от фабрики L’Ottocento

Фото: L’Ottocento Кухонная мебель Chronos 2.2. от фабрики L’Ottocento

Фото: L’Ottocento

У новинки фабрики L’Ottocento — Chronos 2.2. (представитель в Москве — WWTS) предельно лаконичный образ, особенно актуальный в этом сезоне — с акцентом на отделку природными материалами: фасады шкафов выполнены из дуба, а рабочая поверхность — из травертина, перекликающегося по цвету со светлой древесиной. Навесные шкафы аскетичного дизайна с утопленной ручкой очень вместительны, витрины снабжены внутренней подсветкой. Боковые колонны предназначены для бытовой техники и систем хранения. Например, предлагается дополнить композицию секциями для вина.