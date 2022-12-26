Онлайн-платформа The Invisible Collection, представляющая собой одновременно галерею и интернет-магазин современного искусства и дизайна, открыла штаб-квартиру в Лондоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лондонская штаб-квартира The Invisible Collection

Фото: Предоставлено пресс-службой The Invisible Collection Лондонская штаб-квартира The Invisible Collection

Фото: Предоставлено пресс-службой The Invisible Collection

В интерьере — подборка коллекционной мебели и предметов декора. Проект, стартовавший в 2016 году, приобрел мировую известность, сейчас это одна из самых престижных площадок для современных авторов и дизайнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подарочная тарелка-календарь от Fornasetti

Фото: Fornasetti Подарочная тарелка-календарь от Fornasetti

Фото: Fornasetti

Подарочная тарелка-календарь 2023 от Fornasetti дополнила коллекционную серию, выпускаемую брендом к Рождеству с 1968 года. На фарфоре — сюрреалистичный принт из архива художника Пьеро Форназетти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обувь из новой коллекции «Мишки» от бренда «Разгуляев Благонравова»

Фото: «Разгуляев Благонравова» x Андрей Бартенев Обувь из новой коллекции «Мишки» от бренда «Разгуляев Благонравова»

Фото: «Разгуляев Благонравова» x Андрей Бартенев

Петербургский бренд «Разгуляев Благонравова» вместе с художником Андреем Бартеневым выпустил коллекцию обуви «Мишки». В нее вошли мужские и женские мюли, лоферы, сабо и домашние тапочки. Капсульная линия выполнена в пяти цветах и украшена изображениями медведей в исполнении Бартенева. Модели можно заказать на сайте www.home-shoes.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Флакон от дизайнера Джеймса Таррелла для Lalique

Фото: Lalique x James Turell Флакон от дизайнера Джеймса Таррелла для Lalique

Фото: Lalique x James Turell

Известный американский художник Джеймс Таррелл, с 1960-х годов исследующий восприятие света и пространства, разработал дизайн флаконов для Lalique. И даже поучаствовал в создании ароматов. В лимитированную (100 экземпляров для каждого аромата) серию вошли мужской Range Rider и женский Purple Sage с ведущими нотками шалфея и цитрусовых. Премьера состоялась на выставке Paris+ Art Basel в октябре. Таррелл признается, что формы флаконов позаимствовал у буддийских ступ и египетских пирамид — силуэты сосудов действительно выдают некоторое сходство. «Не могу не отметить игру света и тени, которую рождают цветные грани полированного хрусталя»,— говорит художник. Подарочный кофр выполнен из дерева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Настольная лампа LaFleur от дизайнера Марка Сэдлера

Фото: Slamp Настольная лампа LaFleur от дизайнера Марка Сэдлера

Фото: Slamp

Настольная лампа в форме колышущегося на ветру цветка LaFleur — произведение Марка Сэдлера для бренда Slamp. По замыслу автора в праздничной сервировке светильник может заменить собой флористический декор. Поражает тонкость ручной работы и качество исполнения: в чашечке цветка можно рассмотреть даже тычинки. Основание в нескольких вариантах — с матовой отделкой, белое и черное — оснащено дополнительным металлическим диском-утяжелителем на магните, который можно спрятать под скатертью для придания светильнику большей устойчивости. Лампа работает от аккумулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая модульная модель Ghost Wall от Cassina

Фото: Cassina Новая модульная модель Ghost Wall от Cassina

Фото: Cassina

Прошли времена массивных отдельно стоящих шкафов — современные мебельные системы не контрастируют с отделкой стен и окружающими предметами. Такова и новая модульная модель Ghost Wall от Cassina. Это первая работа для итальянского бренда дизайнера Микала Харссена. Система представляет собой блок, состоящий из декоративных и функциональных модулей — полок, ящиков и стеллажей. Размеры панелей, конфигурации элементов, материалы и цвета подбираются индивидуально. Панели могут быть обтянуты тканью, в этом случае вся стена представляет собой текстильное панно с одним сюжетом. Есть также вариант деревянной обшивки и панелей под обои. К комплекту прилагаются аксессуары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Низкий напольный шкаф с выдвижными ящиками Earl от мебельного бренда Flexform.

Фото: FlexForm Низкий напольный шкаф с выдвижными ящиками Earl от мебельного бренда Flexform.

Фото: FlexForm

Низкий напольный шкаф с выдвижными ящиками Earl по эскизам архитектора Антонио Читтерио — новинка итальянского мебельного бренда Flexform. Он выпущен в 2022 году в серии с сервантом и тумбой под телевизор. Модель отличают строгий силуэт, отделка натуральным шпоном ясеня или тика. Скругленные края ящиков «охватывают» мраморную столешницу, сглаживая края. Задняя стенка шкафа также оклеена шпоном, что позволяет поставить Earl в центр комнаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диван Sendai от Inoda + Sveje для фабрики Minotti

Фото: Minotti Диван Sendai от Inoda + Sveje для фабрики Minotti

Фото: Minotti

Дуэт Inoda + Sveje (Куоко Инода и Нильс Свейе) часто обращается к культуре и традициям Японии. Не стала исключением и их новая работа для фабрики Minotti. Диван Sendai назван в честь города Сендай и выглядит по-японски лаконично, просто и вместе с тем элегантно. Округлые формы, невысокая спинка и уютная обивка из ткани букле делают его похожим на мягкое облако, а тонкие прямые ножки из ореха каналетто или ясеня напоминают стволы деревьев,— отсылка к тому, что Сендай часто называют «городом лесов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светильники из первой коллекции бренда Yaratam Design

Фото: Yaratam Design Светильники из первой коллекции бренда Yaratam Design

Фото: Yaratam Design

Казанский бренд Yaratam Design, детище Петра Сафиуллина, продолжает завоевывать российский рынок. Осенью марка открыла в Москве фирменный магазин, а теперь представила первую коллекцию светильников. Она разработана Петром совместно с предметным дизайнером Лилией Макаровой и носит название «Бакча» («огород»). В коллекции представлено три светильника из целлюлозы, армированной пластиком, которые формой напоминают овощи: «Кабак» («тыква»), «Патиссон» («патиссон») и «Суган» («лук»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стол Elitra от компании Lithos Design

Фото: Lithos Design Стол Elitra от компании Lithos Design

Фото: Lithos Design

Компания Lithos Design работает с натуральным камнем, в частности с мрамором. Дизайнер Раффаэлло Галиотто (сам он чаще называет себя скульптором или художником) представил модель, выполненную целиком из камня,— столы Elitra. Коническое основание состоит из нескольких элементов, соединенных латунными вставками, благодаря чему оно не выглядит слишком массивным. Столешница сделана из светлого полированного мрамора (Carrara Ghiaccio для круглой версии и Palissandro Argento для овальной). Бренд представляет в Москве компания WWTS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стеклянная скульптура-бансай от художника Симоне Крестани

Фото: Alberto Paris Стеклянная скульптура-бансай от художника Симоне Крестани

Фото: Alberto Paris

Художник по стеклу Симоне Крестани работает на стыке искусства и дизайна. В его коллекциях есть светильники, подсвечники, вазы, бокалы, но самое удивительное — это скульптуры бонсай, которые он считает главной темой своего творчества. Природа в миниатюрах Симоне оживает в стекле. Как и в настоящем искусстве бонсай, процесс создания превращается в ритуал: «Я придаю материалу форму, но никогда не знаю, какой она станет в результате,— рассказывает художник.— Стекло — живой и текучий материал, оно само указывает, что нужно делать. Я лишь помогаю дереву вырасти».