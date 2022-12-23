Стал известен размер взятки, которую организатор сети казино выплачивал сотруднику полиции Новосибирска

Организатор сети подпольных казино, насчитывающей пять заведений, ежемесячно выплачивал от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. сотруднику УМВД России по Новосибирску за покровительство бизнеса и непроведение проверочных мероприятий.

Полицейского, взяткодателя и посредников в передаче денег задержали оперативники Главного управления собственной безопасности МВД России, командированные в Новосибирск. «При подтверждении вины сотрудника, он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — сообщили в пресс-центре МВД России, не называя должность и фамилию фигуранта.

Как писал «Ъ-Сибирь»,по подозрению во взяточничестве задержан начальник отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции Центрального райотдела полиции Александр Умеров. В четверг следователи обратились в суд с ходатайством, в котором потребовали заключить полицейского под стражу. Прокуратура поддержала это прошение, посчитав доводы следствия убедительными, а суд удовлетворил обвиняемого в СИЗО до 20 февраля 2023 года. В управлении судебного департамента в Новосибирской области уточнили, что Александру Умерову инкриминируют ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

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Илья Николаев