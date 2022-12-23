ФАС согласовала ходатайство «Джамилько» о приобретении франчайзи Mothercare

Федеральная монопольная служба (ФАС) согласовала ходатайство дистрибутора одежды и обуви «Джамилько» о приобретении 99,99% экс-франчайзи сети Mothercare — ООО «Монэкс трейдинг». Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы в Telegram. Вместе с тем компанию могут привлечь к ответственности за то, что она заключила соглашение о сделке раньше, чем получила ходатайство от ФАС.

«Джамилько» подала ходатайство в ФАС 16 ноября, а сделка по покупке Mothercare была заключена 23 ноября. О планах «Джамилько» выкупить франчайзи стало известно в ноябре. Компании перейдут права аренды магазинов и нераспроданный товар. «Лосфорд трейдинг Лтд», аффилированное с «Джамилько», получило 0,01% «Монэкс трейдинга». По данным базы СПАРК, магазины бренда Mothercare могут сменить название на Motherbear.

Сеть магазинов детских товаров Mothercare покинула российский рынок в марте из-за начала военной операции на Украине. Мастер-франшизой магазина владела кувейтская компания Alshaya Group. Весной была остановлена работа 120 магазинов Mothercare, а также онлайн-продажи. На Россию приходилось около 20–25% розничных продаж ритейлера.

Подробнее о сделке — в материале «О Mothercare позаботятся в России».

Анастасия Ларина