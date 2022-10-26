О Mothercare позаботятся в России

Партнер британской сети детских товаров Mothercare, объявившей об уходе с российского рынка, ищет компанию, которой передаст свой бизнес в РФ. По информации “Ъ”, переговоры ведутся с дистрибутором фешен-рынка «Джамилько»: ему могут перейти права аренды магазинов и нераспроданный товар. Эксперты предполагают, что «Джамилько» обустроит выкупаемые площадки под мультибрендовые магазины с детскими товарами, но предупреждают о жесткой конкуренции в этом сегменте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images

«Джамилько» планирует выкупить российский бизнес британской сети магазинов детской одежды и товаров Mothercare, сообщили три источника “Ъ” на рынке ритейла. Переговоры ведутся с кувейтской Alshaya Group, владеющей мастер-франшизой бренда Mothercare в России. В «Джамилько», Alshaya Group и «Монэкс трейдинг» (российская «дочка» кувейтской группы) на запрос “Ъ” не ответили.

Глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько оценивает российский бизнес Mothercare в 2,4–3 млрд руб. По словам одного из собеседников “Ъ”, в рамках сделки «Джамилько» перейдут права аренды магазинов, работавших под вывеской Mothercare, а также товарный сток. При этом, добавляет он, магазины будут работать под другим брендом. По схожему сценарию Alshaya Group уступила российский бизнес Starbucks, на которую также имела мастер-франшизу в РФ, ресторатору Антону Пинскому, певцу Тимуру Юнусову (Тимати) и ГК «Синдика» сенатора Арсена Канокова.

«Джамилько» основана в 1993 году Халедом Джамилем. Компания является дистрибутором брендов New Balance, Kiko, DKNY, Timberland, Wolford, Juicy Couture, Wrangler, Lee, Escada. Управляет более чем 150 магазинами в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Сочи и Ростове-на-Дону. Выручка АО «МФК Джамилько» за 2021 год составила 11,2 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб. Кувейтская Alshaya Group работала в РФ через «Монэкс трейдинг», выручка которой в 2021 году составила 12,9 млрд руб., а убыток — 243 млн руб.

Mothercare в марте этого года заявила, что не будет работать в России из-за военной операции на Украине. Тогда же была приостановлена работа 120 магазинов бренда и онлайн-продаж. На Россию приходилось около 20–25% мировых розничных продаж ритейлера, отмечали в компании.

В июле «Ведомости» сообщали, что Alshaya Group планирует продать российский бизнес Mothercare. Также сообщалось, что на десяти площадках британского бренда в РФ свои торговые точки планирует открыть производитель и продавец детской и женской одежды «Крокид» (см. “Ъ” от 11 августа).

Марина Малахатько отмечает, что «Джамилько» может продолжить развивать сеть детских товаров, но под новым брендом. Магазины Mothercare, как правило, расположены в «детских» зонах торговых центров, поэтому обустраивать их под фешен-бренды для взрослых нецелесообразно, поясняет эксперт.

«Джамилько» может обустроить на выкупленных площадях мультибрендовые универмаги с детскими товарами, часть ассортимента в которых составит нераспроданный сток Mothercare, предполагает управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. По его словам, традиционно фешен-ритейлеры закупаются на сезон вперед, поэтому на складах и в магазинах Mothercare могут быть сейчас товары зимней и весенне-летней коллекций.

Если у Mothercare получится договориться с «Джамилько», то это шанс для британского производителя не потерять окончательно российский рынок, а для «Джамилько» — возможность заместить бизнес брендов, не планирующих возвращаться в Россию, считает президент одежной сети Baon Илья Ярошенко. При этом, по его словам, на рынке детских товаров наблюдается достаточно жесткая конкуренция.

В свою очередь, Алексей Ванчугов отмечает, что рынки детских и зоотоваров являются наиболее устойчивыми в непродовольственном ритейле. По его словам, траты потребителей на такие товары остаются стабильными в любой кризис.

Алина Савицкая