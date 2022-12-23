На трассе Уфа - Инзер – Белорецк закрыт проезд для пассажирского и грузового транспорта

ГКУ Управление дорожного хозяйства Башкирии ввело временное ограничение движения для большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов, маршрутных такси на участке дороги Уфа - Инзер – Белорецк из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Запрет действует сегодня, 23 декабря, с 10.30 часов до 18.00 местного времени, но может быть продлен.

Также до 14.00 часов закрыто движение для большегрузов, автобусов и такси на участке дороги Уфа — Бирск — Янаул.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров призвал дорожные службы останавливать движение транспорта во время опасных погодных условий.

Влада Шипилова

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