В Новосибирске задержали пассажира за курение на борту самолета

Сотрудники полиции новосибирского аэропорта Толмачево задержали 38-летнего жителя Астраханской области за курение на борту самолета. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского окружного управления транспортной полиции.

Как рассказали в ведомстве, в аэропорт Толмачево поступило сообщение о том, что командир экипажа самолета, следовавшего рейсом Петропавловск-Камчатский-Новосибирск, запросил наряд полиции на стоянку воздушных судов. Прибывшие на борт воздушного судна стражи порядка выяснили, что житель Астраханской области во время перелета курил в туалете.

Нарушителя препроводили в дежурную часть и составили административный протокол. По ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах) ему грозит штраф до 1,5 тыс. руб.

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Илья Николаев