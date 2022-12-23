«Парма» не сумела догнать «Локомотив»

Очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ баскетболисты «Пармы» провели на выезде. В Краснодаре они встретились с «Локомотивом-Кубань». Поединок завершился победой хозяев площадки со счетом 88:86. Все определилось на последних секундах, где более удачливыми оказались хозяева.

В составе пермской команды больше всех очков набрал американский разыгрывающий Джастин Роберсон -22. Также на его счету пять подборов и 11 передач.

«Парма» следующую встречу в чемпионате проведет с клубом «Автодор». Она состоится 4 января в Саратове.