«Ведомости» узнали о задержке расширения пунктов пропуска на границе с Китаем

Минтранс уведомил Минпромторг, что сроки модернизации и строительства десяти пунктов пропуска на российско-китайской границе перенесут в среднем на год. Большинство пунктов пропуска введут в эксплуатацию через три-четыре года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо Минтранса.

На этой границе строят три международных автомобильных пункта пропуска (МАПП), а также реконструируют пять МАПП и два железнодорожных перехода. Реконструкция большинства переходов планируется в 2024–2026 годах. Раньше этого срока должны модернизировать МАПП Марково — к четвертому кварталу 2023 года, хотя изначально должны были сделать это в этом году.

Также в планах Минтранса:

реконструкция МАПП Турий Рог и Староцурухайтуйский — в конце 2024 года;

модернизация МАПП Забайкальск — в четвертом квартале 2025 года;

работы на железнодорожном пункте пропуска Пограничный — к четвертому кварталу 2025 года (изначально должны были провести до конца 2022-го);

реконструкция МАПП Полтавка — к четвертому кварталу 2026 года;

строительство МАПП Краскино перенесли с конца 2022 года на четвертый квартал 2024-го.

Ожидается, что по окончании всех работ пропускная способность автомобильных погранпереходов к 2026 году увеличится на 4400 грузовиков в сутки (или на 1,62 млн в год), а также на 44 грузовых железнодорожных состава в день (почти 16 тыс. поездов в год). Сейчас на границе между Россией и КНР работает десять автомобильных и четыре железнодорожных погранперехода. Их пропускная способность — по 50 грузовиков и 30 поездов в сутки соответственно.

Ограничения из-за коронавируса в Китае дополнительно осложнили сухопутную торговлю КНР и РФ. Российская таможня сообщала, что нагрузка на автомобильные и смешанные пункты пропуска на границе в пиковые периоды значительно превышает проектную пропускную способность. Карантинные меры и санитарные ограничения сдерживают увеличение российского несырьевого экспорта, а импорт ограничивают локдауны в китайских городах и заторы на границе.

Подробности — в материале «Ъ» «Великий китайский затор».

Лаура Кеффер