Полное разминирование ЛНР может занять до семи лет

У саперов может уйти около пяти-семи лет, чтобы полностью разминировать территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

По его словам, что ведется разминирование городов Лисичанска, Северодонецка, Кременной. «Вытаскивают противотанковые, противопехотные мины, еще лет пять или семь нам придется выколупывать все эти боеприпасы с нашей родной земли», уточнил господин Киселев в эфире «Первого канала» (цитата по ТАСС).

В конце сентября в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях Украины прошли референдумы по вопросу вхождения в состав России. Местные избиркомы сообщили, что большинство участников плебисцита одобрили присоединение к РФ. Владимир Путин подписал соответствующее соглашение 30 сентября, а 5 октября назначил врио глав регионов.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер