Россияне на Новый год планируют играть в игры и смотреть стримы

Около четверти россиян в новогоднюю ночь планируют играть в видеоигры, а 17% — смотреть стримы по видеоиграм. Об этом говорится в исследовании VK Play свыше 1,2 тыс. россиян старше 18 лет. Выяснилось, что около половины опрошенных играют в видеоигры, из них 63% играют каждый день. Самым популярным устройством для игр является компьютер (71%), за которым следует телефон (53%) и игровая консоль (10%).

Видеоигру в качестве подарка на Новый год хотели бы 79% респондентов, при это около трети готовы потратить на игры в новогодние праздники больше денег, чем обычно. Свыше половины могут вложить сумму до 1 тыс. руб., 17% — более 5 тыс. руб., а 2% собираются вложиться на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

В целом около четверти собираются проводить за играми в праздники до двух часов в день, 20% — четыре часа в день, а 16% — свыше шести часов в сутки. Каждый пятый планирует играть в видеоигры несколько раз в неделю. Треть россиян считают игры семейным досугом и играют с близкими.

Евгений Федуненко