Заводные процедуры

После двух лет судов в Воронеже приблизился к завершению корпоративный конфликт в ООО «НПО "Нефтегаздеталь"» — участнике регионального кластера производителей нефтегазового и химического оборудования. Три совладельца не смогли отменить продажу четвертым его доли в юрлице стороннему инвестору. Поспоривший с партнерами бенефициар после сделки вышел из бизнеса, отсудив у оппонентов компенсации. Те же за время разбирательства смогли перевести в аффилированные структуры активы предприятия более чем на 100 млн руб. и оставили в историческом ООО только долги. Эксперты предупреждают, что конфликт может возобновиться, если покупатель доли сочтет себя ущемленным.

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Ключевой процесс из почти десятка разбирательств в различных инстанциях между совладельцами производителя трубопроводной арматуры ООО «НПО "Нефтегаздеталь"» завершился в арбитражном суде Центрального округа. В рамках дела бывшие менеджеры воронежского мехзавода, а затем бенефициары и управленцы НПО гендиректор Алексей Клименченков (28% на момент начала конфликта), директор по маркетингу Владимир Березин (25%) и директор по общим вопросам Александр Князев (25%) более двух лет пытались отменить сделку по продаже сторонней компании доли своего партнера и бывшего коммерческого директора Сергея Мальцева (22%). Сделка состоялась в марте 2020-го, долю номинальной стоимостью 25,2 млн руб. купило местное ООО «Производственная инвестиционная компания» (ПИК) Вячеслава Паринова за 19 млн руб. Господин Мальцев сообщил «Ъ-Черноземье», что первоначально предлагал выкуп доли партнерам, но те отказались.

Кассационная инстанция прекратила производство по жалобам трех бенефициаров, оставив в силе прошлогодние решения Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда и арбитражного суда Воронежской области, которые отказались признавать сделку по продаже доли недействительной. Господа Клименченков, Березин и Князев сами отказались от своих требований, соответственно, жалоб на прекращение производства в коллегию Верховного суда РФ по экономическим спорам не поступало. Господин Мальцев позднее также смог взыскать с экс-партнеров большую часть судебных расходов по этому спору.

По итогам конфликта ООО «НПО "Нефтегаздеталь"», из-за продажи доли в котором и начался спор, к концу 2022 года фактически перестало существовать как основное юрлицо действующего предприятия. Оно сменило юридический адрес, название и учредителей. Вместо реального производства на улице Дружинников компания перерегистрировалась в офис «на четыре стола» на Московском проспекте и сменила название на ООО «Деталь», сказано в переписке сторон спора, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

В числе его учредителей, по данным Kartoteka.ru, теперь нет ни одного из основателей проекта — 78% принадлежат супруге Алексея Клименченкова Светлане, 22% — у ПИК. Госпожа Клименченкова также вместо мужа фигурирует как гендиректор компании.

В качестве новых основных юрлиц предприятия стали выступать клоны НПО — ООО «НПК "Нефтегаздеталь"» и ООО «ПО "Нефтегаздеталь"». Сами господа Клименченков, Березин и Князев формально не имеют в них никаких долей. Директором и учредителем НПК является Сергей Медведев, ПО — Александр Чернушкин. Господин Медведев, как сказано в телефонном справочнике завода (копия есть у «Ъ-Черноземье»), раньше был помощником господина Клименченкова. Господин Чернушкин ранее был водителем директора. Порядка 300 сотрудников завода были переоформлены из НПО в новые юрлица. Также к ним, по данным „Ъ“, перешли под контроль оборудование и автотранспорт предприятия, равные по стоимости его уставному капиталу в 114 млн руб. В документах суда упоминается проведение компанией «договоров по отчуждению имущества за 2020–2021 годы».

Как следует из переписки сторон спора, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье», в 2021 году в качестве посредника в сделках по переводу оборудования общей стоимостью порядка 37 млн руб. в юрлица-клоны участвовало курское ООО «Газметаллургснаб». Данных об особенностях смены собственника активов на остальные примерно 80 млн руб. в судебных материалах нет.

Чистая прибыль НПК в 2021-м составила 109,6 млн руб., увеличившись на 4489% к 2020-му, выручка достигла 735,6 млн руб., увеличившись на 2917%. Баланс составил 1,2 млрд руб. В то же время НПО в 2021-м показало 15,9 млн руб. чистой прибыли при выручке в 267 млн руб. и балансе в 128,4 млн руб.

При этом именно ООО «Деталь» — единственное из юрлиц завода, по данным Kartoteka.ru, все еще входящее в кластер производителей нефтегазового и химического оборудования Воронежской области. На этом ООО, судя по материалам еще одного из споров бенефициаров в арбитраже, на сегодня осталась только кредиторская задолженность. Притом основная ее часть приходится на дружественные структуры. Господину Клименченкову его же компания якобы должна 300,6 млн руб., московскому

ООО «ТД "Нефтегаздеталь"» (на фоне конфликта было переименовано в ООО «Промитек» и также сменило учредителей) — 48,6 млн руб. Источники возникновения этой задолженности в материалах суда не поясняются. Еще 24,2 млн руб. долгов приходится на «Газметаллургснаб», другими кредиторами являются еще один участник кластера ООО «Космос-нефть-газ» с 67,8 млн руб. долгов, пермское ООО «Торговый дом "РКМ"» с 4,9 млн руб. и московское ООО «ТД "Урал-фактор"» с 15,1 млн руб. Сергей Мальцев заявил «Ъ-Черноземье», что считает конфликт с бывшими партнерами «исчерпанным для себя»:

«Я не проиграл ни одного из ключевых судебных процессов, касавшихся сделки. Однако не могу исключать того, что новый собственник доли в 22% будет добиваться оспаривания сделок по выводу активов, из-за которых снизилась фактическая стоимость его доли, обеспеченной реальным имуществом».

Алексей Клименченков также сказал «Ъ-Черноземье», что «спор в основном окончен»: «Мы ожидаем только вступления в силу в январе нескольких судебных актов, которые позволят разморозить счета исторического юрлица, чтобы выплатить последние оставшиеся налоги. Больше это ООО, которое стало ареной корпоративного конфликта, использоваться не будет». Ситуацию по поводу продажи господином Мальцевым доли в компании господин Клименченков считает «урегулированной».

Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт согласен, что спор «может выйти на новый этап» — уже с участием приобретателя доли. «Если все сделки, в результате которых "Нефтегаздеталь" лишилась активов и приобрела долги перед аффилированными лицами, проходили без согласования с приобретателем доли господина Мальцева, то после вступления в законную силу решения суда, подтверждающего законность продажи доли, новый бенефициар может приступить к оспариванию сделок».

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин также отмечает, что «новый покупатель 22% долей не получил то, на что рассчитывал». «Шансы на его успех в оспаривании сделок оценить сложно, понятно только, что это займет годы»,— заключил эксперт.

Сергей Калашников