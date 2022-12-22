Глава Отрадного объявится в новом году

Конкурс на пост главы Отрадного будет проведен после того, как 30 января закончится прием документов от претендентов. Пока известно только об одном из возможных — исполняющей обязанности главы города Оксане Зеленской. Прежний мэр Александр Бугаков досрочно покинул должность «по собственному желанию». Однако затем суд по требованию прокурора решил прекратить полномочия главы «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда». В середине июня Александра Бугакова признали виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ), кроме штрафа ему запретили работать на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

В Отрадном 21 декабря объявили о начале приема заявок на конкурс на должность главы города. Прием документов продлится до 30 января 2023 года. Такое решение было принято на заседании гордумы 20 ­декабря.

Прежний глава Отрадного Александр Бугаков досрочно покинул должность в сентябре «по собственному желанию». Однако в ноябре Отрадненский городской суд по требованию прокурора признал незаконным решение гордумы о прекращении полномочий главы в связи с его желанием уйти в отставку. Суд постановил прекратить полномочия Александра Бугакова «в связи с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда». Защита экс-главы подала апелляционную жалобу на данное решение.

В середине июня суд признал бывшего главу Отрадного Александра Бугакова виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности коммунальной организации с причинением крупного ущерба (ч. 2 ст. 169 УК РФ). Ему был назначен штраф на сумму 100 тыс. руб. Кроме того, господина Бугакова лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления в течение трех лет. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — ООО «Готэ» (входит в ГК «Полад» Виктора Попова) — о взыскании с осужденного 2,9 млн руб. ущерба.

По версии следствия, глава города распределил тепловые нагрузки в схеме теплоснабжения в пользу ООО «КСК Отрадного», создав дискриминационные условия для ООО «ГОТЭ». В связи с этим УФАС по Самарской области делало предупреждения главе города. Однако мэрия не принимала никаких мер по восстановлению нарушенных прав организации. Причиненный предприятию ущерб, как установило следствие, составил более 2,9 млн руб.

О том, что против Александра Бугакова расследуется уголовное дело, стало известно в сентябре прошлого года. В том же месяце чиновника отстранили от должности.

• Александр Бугаков занимал должность главы Отрадного с сентября 2015 года. До этого он работал сначала первым заместителем генерального директора, затем гендиректором ООО «Управляющая энергетическая компания». С 2002 по 2005 годы господин Бугаков работал финансовым директором ООО «Автоном-Самара» и начальником финансового отдела ООО «Средневолжская алюминиевая компания».

Сегодня обязанности главы Отрадного исполняет первый заместитель мэра Оксана Зеленская. Она заняла должность первого зама в декабре 2015 года. Перед этим госпожа Зеленская работала на посту руководителя аппарата администрации ­города.

Депутат Самарской губернской думы по Отрадненскому округу № 25 Николай Сомов отметил, что некорректно сейчас комментировать одного из возможных участников конкурса (Оксану Зеленскую. — «Ъ»): «Можно будет сравнивать, когда весь круг претендентов на пост главы будет определен и пройдут собеседования с кандидатами».

Ани Айвазян