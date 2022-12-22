МИД Ирана осудил слова Зеленского о поставках России иранских беспилотников

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани осудил «неоднократные обвинения и грубые высказывания» президента Украины Владимира Зеленского в адрес Исламской Республики. Речь идет об обвинениях в поставках России иранских беспилотников. Господин Канани заявил, что никакую военную технику Тегеран Москве не поставляет.

«Иран неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне на Украине»,— передает слова официального представителя МИД Ирана пресс-служба ведомства.

Он также отметил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и что «господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений небесконечно».

Насер Канани также посоветовал украинскому президенту «извлечь урок, посмотрев на судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США».

Владимир Зеленский посетил Вашингтон 21 декабря, где встретился с президентом Джо Байденом и выступил в Конгрессе. Он заявил, что Россия получила новую партию иранских дронов-камикадзе, всего 250 штук. По словам украинского президента, иранские дроны применяются для ударов по энергетике страны.

Изначально о поставках России иранских беспилотников в августе сообщила газета The Washington Post. Страны Запада резко осудили военную помощь РФ, США ввели против Исламской Республики санкции. Россия и Иран неоднократно отвергали все обвинения. В конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Крыму ВСУ уничтожили «иранских инструкторов», которые помогали российским военным управлять дронами-камикадзе. Глава региона Сергей Аксенов назвал это «феерическим бредом».

Дарья Эрозбек