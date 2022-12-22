Водители поверят в особые приметы

ООО «Единый оператор» (входит в структуру ГК «Автодор») приступает к тестированию нейросети с возможностью считывать грязные или нечитаемые номера машин на ЦКАД и М-12 «Восток». Их владельцы не платят за проезд и уходят от штрафов. Нейросеть проанализирует базу данных всех транспортных средств, когда-либо проезжавших по платным участкам в поисках подходящих совпадений. В случае «положительного результата» эксперимента компания предложит изменить законодательство для вынесения штрафов на основе показаний нейросети. Определение машины по типу кузова, цвету конфигурации, вмятинам не может гарантировать стопроцентную идентификацию, предупреждают эксперты.

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Компания «Единый оператор» заявила о планах испытать софт с «элементами» нейросети, способный распознавать грязные или нечитаемые номера транспортных средств. В пилотном режиме систему запустят в начале 2023 года на ЦКАД и на открытых участках М-12 «Восток».

Вводимые в эксплуатацию платные дороги, напомним, работают по системе Free flow: шлагбаумов на трассе нет, проезд авто фиксируют датчики и камеры. Плата списывается со счета транспондера. Если транспондера нет, камера распознает номер, чтобы потом выставить счет автовладельцу. Штраф для нарушителей составляет 1,5–5 тыс. руб. Система применяется на ЦКАД и открытых участках М-12 «Восток», планируется к внедрению на М-4 «Дон».

По итогам 2021 года собираемость оплаты на ЦКАД составляла 95%, летом 2022 года показатель стал снижаться (точных данных на данный момент нет). Среди неплательщиков есть и владельцы транспортных средств, номера которых камерам распознать не удалось. Как пояснили “Ъ” в «Едином операторе», программное решение будет «дораспознавать» загрязненные или нечитаемые номера. «Нейросеть на основе машинного зрения будет анализировать всю базу платных трасс госкомпании "Автодор",— рассказали в компании.— С большой долей вероятности автомобиль, госрегзнак которого не удалось определить, когда-либо уже попадал в поле зрения камер на платных трассах, а его номера были считаны».

В случае «положительного результата» эксперимента компания предложит изменить законодательство для вынесения штрафов на основе данных нейросети.

«В дальнейшем технологию можно обучить также выявлять намеренно скрытые номера на основе отличительных особенностей машин, таких как габариты, царапины, таблички, наклейки и других»,— заметил гендиректор «Единого оператора» Марсель Нигметзянов.

ООО «Единый оператор», по данным Kartoteka.ru, создано в 2019 году. 25,1% принадлежит дочерней структуре госкомпании «Автодор» — «Автодор-Инфраинвест», 74,9% — ООО «Телематика». 45% последней принадлежит ДФА «Капитал», 35% — Дмитрию Афанасенко и 20% — Алексею Нащекину. Решением набсовета «Автодора» (его возглавляет вице-премьер Марат Хуснуллин) «Единый оператор» назначен оператором М-12, с компанией заключено операторское соглашение на 13,1 млрд руб. Пилотный проект с нейросетью, заявили “Ъ” в компании, дополнительных затрат не потребует.

В госкомпании «Автодор» вчера ответ на запрос “Ъ” предоставить не смогли.

Возможности нейросети, напомним, уже применяются в региональных системах фиксации нарушений ПДД. В Москве таким образом определяют водителей, разговаривающих по телефону за рулем, в Подмосковье — такси с нарушениями правил цветовой окраски.

«Если транспортное средство не имеет ярко выраженных визуальных индивидуальных отличий от заводской комплектации, возрастает риск, когда неоплату и штраф будут вменять в вину автовладельцу на аналогичной нарушителю модели (с той же раскраской и комплектацией),— говорит эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман.— Тому в итоге придется доказывать, что он не нарушал. Претензии будут предъявляться на основании аргумента "ваша машина похожа на зафиксированную нами машину нарушителя"». Определение машины по типу кузова, цвету, конфигурации, вмятинам не может гарантировать стопроцентную идентификацию, тем более на грязных зимних дорогах, подтверждает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько: «С точки зрения презумпции невиновности некая визуальная схожесть автомашины без номера с машиной с конкретным госрегзнаком не может быть основанием для наказания».

Иван Буранов