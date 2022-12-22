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Коммерсантъ FM
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Минпросвещения утвердило новую школьную программу с уроками военной подготовки

Минпросвещения выпустило приказ, утверждающий программу школьного образования, в которую вошли начальная военная подготовка в рамках ОБЖ и блок о военной операции на Украине на уроках истории.

Документ подписан министром просвещения Сергеем Кравцовым. Приказ датирован 23 ноября текущего года, а зарегистрирован 22 декабря.

В сентябре 2022 года был принят закон, который вводит единые общеобразовательные программы в российских школах «в качестве обязательного базового уровня требований к содержанию общего образования».

Согласно нововведениям, на ОБЖ ученики 10-х и 11-х классов будут учиться обращаться с автоматом Калашникова и оказывать первую помощь, а также изучать принципы действия гранат Ф-1 и РГД-5.

В рамках учебного курса «История России» школьники будут изучать геополитический кризис 2022 года, включая события на Украине. Требования к предметным результатам освоения базового курса истории должны отражать понимание «значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах», знание «достижений страны и ее народа» и т. д.

Согласно закону, госзаказ на разработку учебников и учебных пособий будет осуществлять Минпросвещения. Ведомство также будет утверждать авторский коллектив учебников. Исключительные права на них будут принадлежать России.

Российские школы должны перейти на реализацию единых образовательных программ до 1 сентября 2023 года.

Дарья Эрозбек

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