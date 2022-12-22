В Богдановиче в пожаре погибли два ребенка и бабушка

В Богдановиче (Свердловская область) в пожаре в многоквартирном доме погибли две девочки 3 и 6 лет и их бабушка 62-х лет. Как рассказал старший помощник руководителя регионального следственного комитета Александр Шульга, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)

Пожар произошел по ул. Тимирязева в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Внешних признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено. «Предполагаемой причиной их смерти в настоящее время называется отравление продуктами горения. Точные обстоятельства гибели людей будут установлены в ходе судебно-медицинских и пожарно-технической судебной экспертизы», — рассказал Александр Шульга.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, по одной из отрабатываемых МВД, СКР и МЧС версий, трагедия произошла из-за неосторожного обращения несовершеннолетних с огнем. «Их мамы в момент происшествия дома не было. Отец в семье не проживает. Собранные по данному факту материалы сотрудники полиции передали для принятия процессуального решения в региональный следственный комитет», — рассказал полковник Горелых.

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