Комтранс передумал ограничивать работу петербургского метро в новогоднюю ночь

Метрополитен и наземный общественный транспорт Санкт-Петербурга 31 декабря будут работать круглосуточно, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. Ранее в Смольном собирались ограничить время работы до 1:00 в связи с «низкой востребованностью общественного транспорта в новогоднюю ночь». Традиционно метро в городе работает в Новый год полные сутки.

«Станции метро будут открыты на вход и выход пассажиров с 1:00 до 5:00. На улицах будет работать 31 маршрут наземного транспорта: 20 автобусных, 6 троллейбусных, 5 трамвайных. Интервал движения — 30 минут»,— написал чиновник в своем Telegram-канале.

Такой же график работы планируется и на Рождество в ночь с 6 на 7 января. При этом наземный транспорт будет работать только по 9 маршрутам.

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