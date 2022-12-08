Работу общественного транспорта в Петербурге продлят в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге продлят работу общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Так, станции метро в Петербурге закроются в 1:00, в то время как поезда будут курсировать до 2:00. Наземный транспорт будет работать согласно последним отправлениям поездов, чтобы перевезти всех пассажиров. Проведенный комтрансом анализ показал низкую востребованность общественного транспорта в новогоднюю ночь. За рейс перевозили порядка четырех пассажиров, а метрополитеном воспользовались 18 377 человек.

В то же время в Москве транспорт будет работать круглосуточно.

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