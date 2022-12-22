Путин разрешил правительству одобрять сделки с подсанкционными лицами

Президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под российские контрсанкции.

Документ вносит изменения в указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под санкциями»,— сказано в тексте указа от 22 декабря. Он вступает в силу со дня подписания.

Санкции против России вводятся на фоне военной операции на Украине. В начале октября РФ ввела контрсанкции против транспортных компаний из стран, которые ранее ввели в ее отношения транспортные ограничения. В мае Москва ввела санкции против 31 бывшей зарубежной «дочки» «Газпрома».

3 мая господин Путин подписал указ, который обязал правительство в десятидневный срок определить список юрлиц, попадающих под контрсанкции. В указе оговаривался запрет, согласно которому российские органы власти, юрлица и граждане не могли заключать сделки с этими компаниями.

Дарья Эрозбек