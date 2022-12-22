В Сочи жители и туристы заказали доставку более 1 миллиона кг продуктов

С января по ноябрь включительно из магазинов «ВкусВилл» в Сочи жители и туристы сделали 254,8 тыс. заказов с доставкой общим весом более 1 млн кг. Доля Эсто-Садка и Сириуса от общего количества привезенных заказов в Сочи составила 6,7% и 3,5% соответственно, сообщает пресс-служба сети.

В офлайн-магазинах в Сочи в топ популярных товаров вошли египетское манго, бананы, родниковая вода в бутылке, молоко и сметана. С февраля количество чеков в магазинах увеличилось в 1,5 раза, до 3,1 тыс.

Число онлайн-заказов выросло в 2,35 раза, почти до 1,1 тыс. При доставке самыми популярными товарами стали бананы, на втором месте египетское манго, яйцо куриное С0, молоко и вода родниковая объемом 6 л.

Количество покупателей в Сочи, имеющих карту лояльности магазина, выросло до 83 тыс.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram