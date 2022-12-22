В Челябинске ликвидировали крупную аварию на водоводе

Завершены аварийные работы на месте крупного прорыва водопровода на Комсомольском проспекте в Челябинске, где сегодня утром застрял и загорелся троллейбус. Проезжая часть очищена и обработана противогололедными материалами, сообщает администрация города.

Водоснабжение жителей 10 многоквартирных домов восстановлено.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», коммунальная авария произошла напротив дома №93 по Комсомольскому проспекту. В результате затопило проезжую часть. В 8 часов утра в луже застрял троллейбус, в кабине которого произошло короткое замыкание. Водитель с помощью огнетушителя справился с возгоранием. Выбраться из салона людям помогли сотрудники МЧС.

По данным мэрии, из-за аварии без воды остались 10 домов на улице Молдавской и Комсомольском проспекте.