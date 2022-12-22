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В Челябинске троллейбус застрял в огромной луже и загорелся

На месте коммунальной аварии в Челябинске загорелся троллейбус. Пассажиров и водителя эвакуировали спасатели. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сегодня, около 8 часов утра поступило сообщение о коротком замыкании в кабине троллейбуса, который двигался по Комсомольскому проспекту. К моменту приезда пожарных водитель с помощью огнетушителя справился с огнем и обесточил транспорт. Однако он, кондуктор и четыре пассажира не могли покинуть салон из-за того, что троллейбус застрял в огромной луже, образовавшейся из-за прорыва водовода. «Огнеборцы вплотную припарковали пожарную автоцистерну и забрали людей и доставили в безопасное место»,– сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Во время происшествия никто не пострадал.

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