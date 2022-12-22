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Коммерсантъ FM
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Турецкий сериал «Постучись в мою дверь» адаптируют для российского рынка

«Газпром-медиа» и Okko снимут адаптацию турецкого сериала «Постучись в мою дверь» для России. Производством будет заниматься компания «Медиаслово» в партнерстве с «Газпром-медиа». Сериал покажут в эфире ТНТ, онлайн-кинотеатрах Okko и Premier.

Как отмечает «Газпром-медиа» в Telegram, два сезона «Постучись в мою дверь» транслируют в 85 странах. Они вышли в 2020 и 2021 годах. Сейчас сериал доступен в нескольких российских онлайн-кинотеатрах, включая Okko, ivi и «Кинопоиск». Сериал входит в то-10 самых просматриваемых на «Кинопоиске».

«Постучись в мою дверь» — романтическая комедия о флористке и бизнесмене, которые вынуждено изображают пару.

Леонид Уварчев

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