Вакантность коммерческих площадей на «барной» улице Рубинштейна в Петербурге достигла 4%

На улице Рубинштейна доля свободных торговых площадей выросла с 1 % до 4% с января 2022 года, подсчитали аналитики консалтинговой компании NF Group. Количество закрытий ресторанов за 11 месяцев превысило количество открытий, что говорит о снижении интереса к локации со стороны арендаторов.

«Вместе с тем высокая концентрация заведений общепита повлияла на рост недовольства со стороны местных жителей, которым мешает громкая музыка и шумные компании. Введенные требования по согласованию вывесок, вентиляции, кондиционеров ускорили решение некоторых арендаторов покинуть Рубинштейна и переехать в другие локации»,— рассказала руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анна Лапченко.

К концу декабря доля заведений общепита на улице Рубинштейна составляет 73%, что, несмотря на падение интереса рестораторов к локации, является одним из самых высоких показателей с 2016 года. Сейчас здесь работает 56 кафе, баров и ресторанов.

В 2023 году возможен дальнейший рост вакантности, но уже по причине перенасыщенности улицы заведениями с уникальной концепцией, считают эксперты.

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