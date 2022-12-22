Дато Свана обвинили культурно

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего Давида Чачибаи (он же Давид Герлиани и Дато Сван). Вор в законе обвиняется в рэкете и занятии высшего положения в преступной иерархии. По данным «Ъ», одним из доказательств связи Дато Свана с криминальным миром стала культурологическая экспертиза татуировок на его теле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грузинский криминальный авторитет Давид Герлиани

Фото: МВД РК Грузинский криминальный авторитет Давид Герлиани

Фото: МВД РК

Давид Чачибая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии) и п. «а, б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

Установлено, что Чачибая был коронован в воры в законе дистанционно еще в 2014 году.

По видеосвязи другие законники признали авторитет находящегося в Турции Дато Свана, за которым закрепили «зону преступного влияния» в учреждениях уголовно-исполнительной системы, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Московской, Смоленской, Ульяновской и Ленинградской областях. Причисляя себя к категории так называемых воров в законе, говорится в обвинении, пользуясь у лиц, придерживающихся криминальной идеологии, безоговорочным авторитетом, соблюдая и пропагандируя преступные традиции и обычаи, он обязывал других лиц преступной среды подчиняться своей воле, назначал в местах лишения свободы так называемых положенцев, которые находились под его полным покровительством и, действуя по обычаям криминального мира, выполняли различные поручения и указания.

После помещения в мае 2022 года в СИЗО-7 УФСИН России по Москве во время проведения инспектором дежурной службы изолятора досмотра Чачибая сообщил ему о своем криминальном статусе, «подтвердив занятие высшего положения в преступной иерархии».

Кроме того, принадлежность Дато Свана к лидерам криминального мира доказали эксперты.

Согласно культурологической экспертизе, татуировки на его теле «несут информацию» о пребывании в местах лишения свободы, о склонности к асоциальному поведению, отрицанию порядка, установленного администрацией и правилами исправительно-трудового учреждения, общепризнанных норм и правил, а также о причастности к криминальным авторитетам и ворам в законе, то есть лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии.

Исходя из смыслового значения «перманентных рисунков», нанесенных на тело Дато Свана, он может обладать высшим в преступной среде статусом.

Также было установлено, что Чачибая организовал и возглавил преступную группу, участники которой в 2020 году, угрожая жизни и здоровью потерпевшего и его семьи, под надуманным предлогом вымогали у него 15 млн руб. Один из соучастников преступления был задержан правоохранительными органами при передаче 10 млн руб.

В ходе расследования в отношении Дато Свана заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а он объявлен в международный розыск. Задержали законника в Египте. В марте 2022 года Генпрокуратура России обратилась с запросом о выдаче криминального авторитета, который в мае был удовлетворен. Авторитет доставлен в столицу и помещен в СИЗО.

Уголовное дело Дато Свана рассмотрит Московский городской суд.

Николай Сергеев