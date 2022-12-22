Маркетплейс KazanExpress будет использовать первый в Татарстане бондовый склад

Татарстанский маркетплейс KazanExpress расположится на первом в регионе бондовом складе на мощностях «Почты России». Соглашение о намерениях стороны подписали сегодня, 22 декабря.

Речь идет о бондовом складе на базе логистического почтового центра Казани возле аэропорта. Использовать его маркетплейс начнет с апреля следующего года и продолжится один год.

Участие в эксперименте позволит e-comm-игрокам сократить затраты на логистику и сроки доставки, а покупатели смогут получать зарубежные товары за 1–3 дня вместо нескольких недель. Механика возврата будет такой же простой, как для любого онлайн-заказа внутри страны.

"Ъ-Казань"