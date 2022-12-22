В Самаре не будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте

В 2023 году в Самаре не будут повышать стоимость проезда в муниципальном транспорте. Об этом сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Решение было озвучено на заседании общественного совета при департаменте транспорта администрации Самары. В последний раз стоимость проезда в самарском муниципальном транспорте повышалась в 2022 году.

В настоящее время одна поезда в трамваях, троллейбусах, метро и автобусах обходится в 35 руб. при оплате наличными или 32 руб. при оплате транспортной или банковской картой. Единая безлимитная транспортная карта на месяц стоит 1985 руб., безлимитная школьная - 640 руб., а студенческая - 850 руб. Разовая поездка для школьников по транспортной карте стоит 16,6 руб. для студентов - 17 руб. Социальная карта для льготников по-прежнему рассчитана на 90 поездок и стоит 270 руб.