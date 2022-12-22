Дошло до суда дело о подкупе на 2,5 млн рублей в одном из курских вузов

Управление СКР по Курской области завершило расследование уголовного дела против бывшего начальника методического отдела и специалиста высшего образовательного учреждения, обвиняемого в коммерческом подкупе (54 эпизода по п. «а» и «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ, до девяти лет лишения свободы), мелком подкупе (четыре эпизода по ч. 1 ст. 204.2 УК РФ, до года ограничения свободы) и крупном мошенничестве (пять эпизодов по ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигурантов и название вуза не раскрывается. По версии следствия, обвиняемые с 2016 по 2021 годы, «находясь в здании на улице Луначарского Курска» получили более 2,5 млн руб. за выставление 71 студенту «положительных оценок по дисциплинам на зачетах и экзаменах без фактической проверки знаний, успешное прохождение преддипломной практики без фактического участия в ней, успешное прохождение итоговой аттестации, а также дальнейшее беспрепятственное получение диплома о высшем профессиональном образовании». В Курске на улице Луначарского находится местный филиал Московского института государственного управления и права.

О деле бывшего заведующего кафедрой электроснабжения курского Юго-Западного госуниверситета читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Экзамены прошли без взяток».

Владимир Зоркий

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