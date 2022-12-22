Глава Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге мэров в 2022 году

Глава администрации Сочи Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге мэров 2022 года. Список, подготовленный совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

В начале года господин Копайгородский замыкал пятерку лидеров списка, но к осени поднялся на четвертое место. По оценкам экспертов, восходящую динамику мэру обеспечило эффективное создание условий для обеспечения жизненно необходимых потребностей населения.

«Три года назад Копайгородский приходил руководить городом с, мягко говоря, непростыми и ресурсными местными элитами. И за все эти три года не случилось ни одного крупного конфликта между ними. И этот фактор показывает, что в Сочи Копайгородский заслужил репутацию не только эффективного управленца, но еще и грамотного политического менеджера, способного гасить межэлитные конфликты в самом зародыше»,— отметил директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов.

Под управлением Алексея Копайгородского экономические показатели курорта росли на протяжении всего года. На реализацию нацпроектов в город вложили 25 млрд руб., 10 млрд руб. из которых местные власти изыскали самостоятельно, что эквивалентно годовому бюджету города. В качестве сильных сторон градоначальника исследователи отметили его активность в вопросах помощи ЛНР и ДНР, развития турсферы, обратной связи с населением и заботы об экологии.

Анастасия Донскова

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