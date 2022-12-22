Utair в январе запустит прямые рейсы из Тюмени на Алтай

Авиакомпания Utair с 5 января запускает прямые рейсы из Тюмени на Алтай. Как рассказали в пресс-службе авиакомпании, полеты по маршруту Тюмень — Барнаул будут выполняться по понедельникам и четвергам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вылет из Тюмени запланирован в 16:05, из Барнаула — в 21:45. Время в полете составит 3 часа. Согласно данным сайта стоимость билета по минимальному тарифу для одного человека составит 6 тыс. руб.

«Из Барнаула туристы смогут легко добраться до самых живописных мест Алтайского края. Знаем, что новый рейс ждали наши пассажиры, которые катаются на горнолыжных трассах Шерегеша. При необходимости увеличим частоту рейсов», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

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