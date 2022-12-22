Принят в первом чтении законопроект о введении исламского банкинга в Башкирии

Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении исламского банкинга в четырех регионах страны: Башкирии, Дагестане, Чечне и Татарстане. Планируется, что это будет пилотный проект, который продлится два года, сообщается на сайте Госдумы.

Услуги исламского банкинга будут предоставлять созданные некредитные финансовые организации, которые планируется внести в реестр Банка России. Исламский банкинг подразумевает ведение деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены процентные сделки и выплата процентов, сделки с условиями неопределенности. Прибыль такие организации будут получать за счет инвестиций. Распространенные операции исламского банкинга — рассрочка, лизинг, долевое финансирование.

Также финансовые организации не будут финансировать запрещенные виды деятельности, например, игорный бизнес, производство свинины, алкогольной продукции и табака.

Карина Мамаева

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