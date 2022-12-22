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Бекмамбетов продал российскую киностудию, создавшую «Елки», «Ночной дозор» и «Горько!»

Генпродюсер и коммерческий директор студии Bazelevs в РФ Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили киностудию у ее основателя Тимура Бекмамбетова. Стоимость сделки не раскрывается. Она не затронула американскую студию Bazelevs.

Bazelevs была основана режиссером Тимуром Бекмамбетовым в 1994 году. Студия выпустила фильмы «Ночной дозор», «Елки», «Горько!» и их продолжения. Последние две части «Елок» выпускались без участия господина Бекмамбетова. У студии с 2006 года есть представительство в Лос-Анджелесе, при участии которого были выпущены фильмы «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Хардкор» и другие.

Стороны подтвердили факт сделки РБК. Она затронула именно российское юрлицо ООО «Базелевс», которое юридически не было связано с американской студией. Госпожа Рустамова и господин Асадов получат по 50% компании. Российская Bazelevs продолжает сотрудничать с господином Бекмамбетовым как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин». Предполагается, что в 2023 году либо одна, либо обе компании — российская и американская — сменят название. С сайта российского Bazelevs будет убран дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».

Госпожа Рустамова сообщила, что сделка носила «коммерческий характер и совершалась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку,— это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав»,— сказала она. По данным РСБУ, по итогам 2021 года выручка российской компании составила 239 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Жизнь и творчество Тимура Бекмамбетова

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«Два главных двигателя в жизни — это любопытство и необходимость. Я хотел стать художником кино. Не нашел достойного режиссера, с кем бы хотелось работать… и стал режиссером...» &lt;br>Тимур Нуруахитович Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахской ССР. В 1978-1980 годах учился в Московском энергетическом институте. В 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана) по специальности «художник театра и кино»

«Два главных двигателя в жизни — это любопытство и необходимость. Я хотел стать художником кино. Не нашел достойного режиссера, с кем бы хотелось работать… и стал режиссером...»
Тимур Нуруахитович Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахской ССР. В 1978-1980 годах учился в Московском энергетическом институте. В 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана) по специальности «художник театра и кино»

Фото: из личного архива Тимура Бекмамбетова / biographe.ru

«Я верю в свободу выбора человека. Никто никогда не сможет вас заставить сфокусироваться на чем-то, что вам самому не кажется важным» &lt;br>Работал художником-постановщиком в театре «Ильхом» в Ташкенте и на киностудии «Узбекфильм». С 1987 года проходил срочную службу в артиллерийской дивизии в Туркмении. Демобилизовавшись в 1989 году, перебрался в Москву, где снимал музыкальные клипы и рекламные ролики, в числе наиболее известных из них «КАМАЗ» («Танки грязи не боятся»), «Марс» и «Твикс»

«Я верю в свободу выбора человека. Никто никогда не сможет вас заставить сфокусироваться на чем-то, что вам самому не кажется важным»
Работал художником-постановщиком в театре «Ильхом» в Ташкенте и на киностудии «Узбекфильм». С 1987 года проходил срочную службу в артиллерийской дивизии в Туркмении. Демобилизовавшись в 1989 году, перебрался в Москву, где снимал музыкальные клипы и рекламные ролики, в числе наиболее известных из них «КАМАЗ» («Танки грязи не боятся»), «Марс» и «Твикс»

Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Был режиссером рекламных роликов банков «Кредит-Москва», «Менатеп» и «Империал». Ролики из серии «Всемирная история, Банк Империал» (кадр на фото) получили множество наград на фестивалях в России и за рубежом и стали классикой российской рекламы. После выхода цикла Бекмамбетов был избран первым членом Российской академии рекламы

Был режиссером рекламных роликов банков «Кредит-Москва», «Менатеп» и «Империал». Ролики из серии «Всемирная история, Банк Империал» (кадр на фото) получили множество наград на фестивалях в России и за рубежом и стали классикой российской рекламы. После выхода цикла Бекмамбетов был избран первым членом Российской академии рекламы

Фото: кадр видео

«Иногда “сижу, курю” — самый правильный рецепт для поиска новой идеи. Не сочтите это рекламой табачных изделий» &lt;br>Дебютом в кинематографе стала военная драма «Пешаварский вальс» (1994), рассказывающая об одном из эпизодов войны в Афганистане. Лента участвовала в нескольких престижных фестивалях и собрала ряд наград, включая главную премию на МКФ в Сан-Ремо. В 1994 году Тимур Бекмамбетов основал кинокомпанию Bazelevs

«Иногда “сижу, курю” — самый правильный рецепт для поиска новой идеи. Не сочтите это рекламой табачных изделий»
Дебютом в кинематографе стала военная драма «Пешаварский вальс» (1994), рассказывающая об одном из эпизодов войны в Афганистане. Лента участвовала в нескольких престижных фестивалях и собрала ряд наград, включая главную премию на МКФ в Сан-Ремо. В 1994 году Тимур Бекмамбетов основал кинокомпанию Bazelevs

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Я всегда занимался тем, чего не было до меня» &lt;br>Кинематографический успех пришел в 2004 году после выхода на экраны триллера «Ночной дозор», снятого по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский (справа), Владимир Меньшов и Виктор Вержбицкий (слева). Фильм был показан в России, странах СНГ, Великобритании, США и Германии. В 2005 году вышел его сиквел — «Дневной дозор»

«Я всегда занимался тем, чего не было до меня»
Кинематографический успех пришел в 2004 году после выхода на экраны триллера «Ночной дозор», снятого по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский (справа), Владимир Меньшов и Виктор Вержбицкий (слева). Фильм был показан в России, странах СНГ, Великобритании, США и Германии. В 2005 году вышел его сиквел — «Дневной дозор»

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

«Находить проекты и правильных людей для их реализации — самые важные решения, которые вынужден принимать продюсер» &lt;br>В 2007 году Бекмамбетов выступил режиссером фильма «Ирония судьбы. Продолжение», ставшей одной из самых кассовых российских комедий. Ее сборы превысили $50 млн &lt;br>На фото: с генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом на пресс-конференции, посвященной премьере фильма

«Находить проекты и правильных людей для их реализации — самые важные решения, которые вынужден принимать продюсер»
В 2007 году Бекмамбетов выступил режиссером фильма «Ирония судьбы. Продолжение», ставшей одной из самых кассовых российских комедий. Ее сборы превысили $50 млн
На фото: с генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом на пресс-конференции, посвященной премьере фильма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Не только кинематографисты делают кино. Кино рождается в зрительном зале. Тени на белой стене и сотни увлеченных зрителей рождают то, что мы называем кино. Мы осознаем, кто мы есть, в кинозалах» &lt;br>На фото: председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (слева) и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов на премьерном показе фильма «Черная молния» в кинотеатре «Октябрь»

«Не только кинематографисты делают кино. Кино рождается в зрительном зале. Тени на белой стене и сотни увлеченных зрителей рождают то, что мы называем кино. Мы осознаем, кто мы есть, в кинозалах»
На фото: председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (слева) и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов на премьерном показе фильма «Черная молния» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Тимур Бекмамбетов часто выступает в роли сценариста и продюсера своих картин. Так, режиссер писал сценарии для собственных фильмов «Пешаварский вальс», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», а также киноальманахов «Елки» и «Елки-2». Продюсировал такие фильмы, как «Черная молния» (2009), «Выкрутасы» (2010), «Джентльмены, удачи!» (2012), «Горько!» (2013), «День дурака» (2014) и другие

Тимур Бекмамбетов часто выступает в роли сценариста и продюсера своих картин. Так, режиссер писал сценарии для собственных фильмов «Пешаварский вальс», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», а также киноальманахов «Елки» и «Елки-2». Продюсировал такие фильмы, как «Черная молния» (2009), «Выкрутасы» (2010), «Джентльмены, удачи!» (2012), «Горько!» (2013), «День дурака» (2014) и другие

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Я хорошо понимаю, как важно иногда оставить людей в покое, дать им возможность совершать собственные ошибки, исправлять их и двигаться вперед» &lt;br>В 2008 году на мировые и российские экраны вышел снятый Бекмамбетовым голливудский боевик «Особо опасен» (Wanted) с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фриманом, Константином Хабенским и Анджелиной Джоли (на фото) в главных ролях

«Я хорошо понимаю, как важно иногда оставить людей в покое, дать им возможность совершать собственные ошибки, исправлять их и двигаться вперед»
В 2008 году на мировые и российские экраны вышел снятый Бекмамбетовым голливудский боевик «Особо опасен» (Wanted) с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фриманом, Константином Хабенским и Анджелиной Джоли (на фото) в главных ролях

Фото: Universal Pictures / Spyglass En and Kickstart Productions / Collection Christophel via AFP

«Последние двадцать лет мы переселяемся в новый мир — мир интернета. Мир, в котором очень легко найти любую информацию и очень легко потерять себя» &lt;br>Среди его продюсерских проектов — анимационные фильмы «9» (Nine, 2009), «Смешарики. Начало» (2011), «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014) и другие &lt;br>На фото: актриса Мила Йовович и продюсер Тимур Бекмамбетов на съемках фильма «Выкрутасы»

«Последние двадцать лет мы переселяемся в новый мир — мир интернета. Мир, в котором очень легко найти любую информацию и очень легко потерять себя»
Среди его продюсерских проектов — анимационные фильмы «9» (Nine, 2009), «Смешарики. Начало» (2011), «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014) и другие
На фото: актриса Мила Йовович и продюсер Тимур Бекмамбетов на съемках фильма «Выкрутасы»

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

«Я люблю гостиницы, новые места, новые знакомства. Мне нравится верить, что завтра можно оказаться где угодно и встретиться с кем угодно. Чувствовать, что на тебе нет цепей» &lt;br>В 2012 году в США режиссер снял фильм «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». В том же году в Лас-Вегасе был награжден премией CinemaCon как «Лучший иностранный режиссер года»

«Я люблю гостиницы, новые места, новые знакомства. Мне нравится верить, что завтра можно оказаться где угодно и встретиться с кем угодно. Чувствовать, что на тебе нет цепей»
В 2012 году в США режиссер снял фильм «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». В том же году в Лас-Вегасе был награжден премией CinemaCon как «Лучший иностранный режиссер года»

Фото: Eric Charbonneau / Invision / AP Images

В 2010 году Тимур Бекмамбетов основал международный кинофестиваль экшн-фильмов «Astana», который проходил в столице Казахстана Астане (сейчас — Нур-Султан). За три года существования мероприятие посетили многие известные актеры: Дольф Лундгрен, Стивен Сигал, Венсан Кассель. В 2011 году режиссер был награжден российским орденом Дружбы

В 2010 году Тимур Бекмамбетов основал международный кинофестиваль экшн-фильмов «Astana», который проходил в столице Казахстана Астане (сейчас — Нур-Султан). За три года существования мероприятие посетили многие известные актеры: Дольф Лундгрен, Стивен Сигал, Венсан Кассель. В 2011 году режиссер был награжден российским орденом Дружбы

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Есть периоды, когда тебе нужны шоры, чтобы сконцентрироваться и реализовать что-то важное, а есть периоды, когда ты должен быть открытым и свободным в принятии решений, сам выбирать, что важно, а что нет». &lt;br>В 2016 года состоялась премьера исторического фильма Бекмамбетова «Бен-Гур». По итогам мирового кинопроката картина собрала лишь 43% затраченных на нее средств &lt;br>На фото: актер Морган Фримен и режиссер Тимур Бекмамбетов на съемках картины

«Есть периоды, когда тебе нужны шоры, чтобы сконцентрироваться и реализовать что-то важное, а есть периоды, когда ты должен быть открытым и свободным в принятии решений, сам выбирать, что важно, а что нет».
В 2016 года состоялась премьера исторического фильма Бекмамбетова «Бен-Гур». По итогам мирового кинопроката картина собрала лишь 43% затраченных на нее средств
На фото: актер Морган Фримен и режиссер Тимур Бекмамбетов на съемках картины

Фото: Paramount Pictures / MGM / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

«Чем больше мы общаемся, тем меньше у нас врагов. Нам важно сформулировать, что уникального мы можем дать миру, за что нас мир любит. У нас великая литература, театр, кинематограф… Общее у всех этих искусств — способность сопереживать проблемам других людей. Это и есть гарантия нашей безопасности» &lt;br>На фото слева направо: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент России Владимир Путин, космонавт Алексей Леонов, режиссер Дмитрий Киселев, актер Евгений Миронов, продюсер Тимур Бекмамбетов во время просмотра художественного фильма «Время первых»

«Чем больше мы общаемся, тем меньше у нас врагов. Нам важно сформулировать, что уникального мы можем дать миру, за что нас мир любит. У нас великая литература, театр, кинематограф… Общее у всех этих искусств — способность сопереживать проблемам других людей. Это и есть гарантия нашей безопасности»
На фото слева направо: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент России Владимир Путин, космонавт Алексей Леонов, режиссер Дмитрий Киселев, актер Евгений Миронов, продюсер Тимур Бекмамбетов во время просмотра художественного фильма «Время первых»

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

«Общение с людьми для меня важнее размышлений. Если рядом нет объекта для беседы, человек начинает говорить сам с собой. Я очень уважаю философов, мыслителей, писателей. Но лично для меня диалоги с самим собой не органичны. Мне больше нравится разговаривать с людьми умными, яркими, добрыми» &lt;br>В 2018 году на экраны вышел комедийный фильм «Елки последние» — седьмой и последний во франшизе. Первый фильм цикла вышел в канун нового 2011 года. Тимур Бекмамбетов выступил продюсером всех фильмов франшизы

«Общение с людьми для меня важнее размышлений. Если рядом нет объекта для беседы, человек начинает говорить сам с собой. Я очень уважаю философов, мыслителей, писателей. Но лично для меня диалоги с самим собой не органичны. Мне больше нравится разговаривать с людьми умными, яркими, добрыми»
В 2018 году на экраны вышел комедийный фильм «Елки последние» — седьмой и последний во франшизе. Первый фильм цикла вышел в канун нового 2011 года. Тимур Бекмамбетов выступил продюсером всех фильмов франшизы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Шесть лет назад мы увлеклись производством фильмов, где действие разворачивается на экранах наших девайсов. Не было технологии записи экранов компьютеров, которая была бы удобна для создания таких фильмов, и я стал заниматься разработкой технологии, которая называется теперь Screenlife» &lt;br>В декабре 2020 года Тимур Бекмамбетов запустил новый проект — интерактивную комедию «Игрок» в формате «screenlife». Наблюдать за развитием сюжета и принимать участие в действии зрители могли на специально созданном для этого проекта интернет-сайте. Режиссер был трижды женат, от первого брака есть дочь Жанна. С апреля 2019 года женат на помощнике президента Татарстана Наталии Фишман

«Шесть лет назад мы увлеклись производством фильмов, где действие разворачивается на экранах наших девайсов. Не было технологии записи экранов компьютеров, которая была бы удобна для создания таких фильмов, и я стал заниматься разработкой технологии, которая называется теперь Screenlife»
В декабре 2020 года Тимур Бекмамбетов запустил новый проект — интерактивную комедию «Игрок» в формате «screenlife». Наблюдать за развитием сюжета и принимать участие в действии зрители могли на специально созданном для этого проекта интернет-сайте. Режиссер был трижды женат, от первого брака есть дочь Жанна. С апреля 2019 года женат на помощнике президента Татарстана Наталии Фишман

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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«Два главных двигателя в жизни — это любопытство и необходимость. Я хотел стать художником кино. Не нашел достойного режиссера, с кем бы хотелось работать… и стал режиссером...»
Тимур Нуруахитович Бекмамбетов родился 25 июня 1961 года в городе Гурьев в Казахской ССР. В 1978-1980 годах учился в Московском энергетическом институте. В 1987 году окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени А. Островского (ныне Государственный институт искусств Узбекистана) по специальности «художник театра и кино»

Фото: из личного архива Тимура Бекмамбетова / biographe.ru

«Я верю в свободу выбора человека. Никто никогда не сможет вас заставить сфокусироваться на чем-то, что вам самому не кажется важным»
Работал художником-постановщиком в театре «Ильхом» в Ташкенте и на киностудии «Узбекфильм». С 1987 года проходил срочную службу в артиллерийской дивизии в Туркмении. Демобилизовавшись в 1989 году, перебрался в Москву, где снимал музыкальные клипы и рекламные ролики, в числе наиболее известных из них «КАМАЗ» («Танки грязи не боятся»), «Марс» и «Твикс»

Фото: Борис Кавашкин / ИТАР-ТАСС

Был режиссером рекламных роликов банков «Кредит-Москва», «Менатеп» и «Империал». Ролики из серии «Всемирная история, Банк Империал» (кадр на фото) получили множество наград на фестивалях в России и за рубежом и стали классикой российской рекламы. После выхода цикла Бекмамбетов был избран первым членом Российской академии рекламы

Фото: кадр видео

«Иногда “сижу, курю” — самый правильный рецепт для поиска новой идеи. Не сочтите это рекламой табачных изделий»
Дебютом в кинематографе стала военная драма «Пешаварский вальс» (1994), рассказывающая об одном из эпизодов войны в Афганистане. Лента участвовала в нескольких престижных фестивалях и собрала ряд наград, включая главную премию на МКФ в Сан-Ремо. В 1994 году Тимур Бекмамбетов основал кинокомпанию Bazelevs

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Я всегда занимался тем, чего не было до меня»
Кинематографический успех пришел в 2004 году после выхода на экраны триллера «Ночной дозор», снятого по одноименному роману Сергея Лукьяненко. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский (справа), Владимир Меньшов и Виктор Вержбицкий (слева). Фильм был показан в России, странах СНГ, Великобритании, США и Германии. В 2005 году вышел его сиквел — «Дневной дозор»

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

«Находить проекты и правильных людей для их реализации — самые важные решения, которые вынужден принимать продюсер»
В 2007 году Бекмамбетов выступил режиссером фильма «Ирония судьбы. Продолжение», ставшей одной из самых кассовых российских комедий. Ее сборы превысили $50 млн
На фото: с генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом на пресс-конференции, посвященной премьере фильма

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

«Не только кинематографисты делают кино. Кино рождается в зрительном зале. Тени на белой стене и сотни увлеченных зрителей рождают то, что мы называем кино. Мы осознаем, кто мы есть, в кинозалах»
На фото: председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков (слева) и кинорежиссер Тимур Бекмамбетов на премьерном показе фильма «Черная молния» в кинотеатре «Октябрь»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Тимур Бекмамбетов часто выступает в роли сценариста и продюсера своих картин. Так, режиссер писал сценарии для собственных фильмов «Пешаварский вальс», «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Ирония судьбы. Продолжение», а также киноальманахов «Елки» и «Елки-2». Продюсировал такие фильмы, как «Черная молния» (2009), «Выкрутасы» (2010), «Джентльмены, удачи!» (2012), «Горько!» (2013), «День дурака» (2014) и другие

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

«Я хорошо понимаю, как важно иногда оставить людей в покое, дать им возможность совершать собственные ошибки, исправлять их и двигаться вперед»
В 2008 году на мировые и российские экраны вышел снятый Бекмамбетовым голливудский боевик «Особо опасен» (Wanted) с Джеймсом Макэвоем, Морганом Фриманом, Константином Хабенским и Анджелиной Джоли (на фото) в главных ролях

Фото: Universal Pictures / Spyglass En and Kickstart Productions / Collection Christophel via AFP

«Последние двадцать лет мы переселяемся в новый мир — мир интернета. Мир, в котором очень легко найти любую информацию и очень легко потерять себя»
Среди его продюсерских проектов — анимационные фильмы «9» (Nine, 2009), «Смешарики. Начало» (2011), «Снежная королева 2: Перезаморозка» (2014) и другие
На фото: актриса Мила Йовович и продюсер Тимур Бекмамбетов на съемках фильма «Выкрутасы»

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

«Я люблю гостиницы, новые места, новые знакомства. Мне нравится верить, что завтра можно оказаться где угодно и встретиться с кем угодно. Чувствовать, что на тебе нет цепей»
В 2012 году в США режиссер снял фильм «Президент Линкольн: Охотник на вампиров». В том же году в Лас-Вегасе был награжден премией CinemaCon как «Лучший иностранный режиссер года»

Фото: Eric Charbonneau / Invision / AP Images

В 2010 году Тимур Бекмамбетов основал международный кинофестиваль экшн-фильмов «Astana», который проходил в столице Казахстана Астане (сейчас — Нур-Султан). За три года существования мероприятие посетили многие известные актеры: Дольф Лундгрен, Стивен Сигал, Венсан Кассель. В 2011 году режиссер был награжден российским орденом Дружбы

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Есть периоды, когда тебе нужны шоры, чтобы сконцентрироваться и реализовать что-то важное, а есть периоды, когда ты должен быть открытым и свободным в принятии решений, сам выбирать, что важно, а что нет».
В 2016 года состоялась премьера исторического фильма Бекмамбетова «Бен-Гур». По итогам мирового кинопроката картина собрала лишь 43% затраченных на нее средств
На фото: актер Морган Фримен и режиссер Тимур Бекмамбетов на съемках картины

Фото: Paramount Pictures / MGM / Archives du 7eme Art / Photo12 via AFP

«Чем больше мы общаемся, тем меньше у нас врагов. Нам важно сформулировать, что уникального мы можем дать миру, за что нас мир любит. У нас великая литература, театр, кинематограф… Общее у всех этих искусств — способность сопереживать проблемам других людей. Это и есть гарантия нашей безопасности»
На фото слева направо: первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, президент России Владимир Путин, космонавт Алексей Леонов, режиссер Дмитрий Киселев, актер Евгений Миронов, продюсер Тимур Бекмамбетов во время просмотра художественного фильма «Время первых»

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

«Общение с людьми для меня важнее размышлений. Если рядом нет объекта для беседы, человек начинает говорить сам с собой. Я очень уважаю философов, мыслителей, писателей. Но лично для меня диалоги с самим собой не органичны. Мне больше нравится разговаривать с людьми умными, яркими, добрыми»
В 2018 году на экраны вышел комедийный фильм «Елки последние» — седьмой и последний во франшизе. Первый фильм цикла вышел в канун нового 2011 года. Тимур Бекмамбетов выступил продюсером всех фильмов франшизы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

«Шесть лет назад мы увлеклись производством фильмов, где действие разворачивается на экранах наших девайсов. Не было технологии записи экранов компьютеров, которая была бы удобна для создания таких фильмов, и я стал заниматься разработкой технологии, которая называется теперь Screenlife»
В декабре 2020 года Тимур Бекмамбетов запустил новый проект — интерактивную комедию «Игрок» в формате «screenlife». Наблюдать за развитием сюжета и принимать участие в действии зрители могли на специально созданном для этого проекта интернет-сайте. Режиссер был трижды женат, от первого брака есть дочь Жанна. С апреля 2019 года женат на помощнике президента Татарстана Наталии Фишман

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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