Бекмамбетов продал российскую киностудию, создавшую «Елки», «Ночной дозор» и «Горько!»

Генпродюсер и коммерческий директор студии Bazelevs в РФ Лала Рустамова и Тимур Асадов выкупили киностудию у ее основателя Тимура Бекмамбетова. Стоимость сделки не раскрывается. Она не затронула американскую студию Bazelevs.

Bazelevs была основана режиссером Тимуром Бекмамбетовым в 1994 году. Студия выпустила фильмы «Ночной дозор», «Елки», «Горько!» и их продолжения. Последние две части «Елок» выпускались без участия господина Бекмамбетова. У студии с 2006 года есть представительство в Лос-Анджелесе, при участии которого были выпущены фильмы «Особо опасен», «Президент Линкольн: Охотник на вампиров», «Хардкор» и другие.

Стороны подтвердили факт сделки РБК. Она затронула именно российское юрлицо ООО «Базелевс», которое юридически не было связано с американской студией. Госпожа Рустамова и господин Асадов получат по 50% компании. Российская Bazelevs продолжает сотрудничать с господином Бекмамбетовым как с нанятым режиссером и автором сценария над анимационным фильмом «Ходжа Насреддин». Предполагается, что в 2023 году либо одна, либо обе компании — российская и американская — сменят название. С сайта российского Bazelevs будет убран дисклеймер «Студия Тимура Бекмамбетова».

Госпожа Рустамова сообщила, что сделка носила «коммерческий характер и совершалась на рыночных условиях». «Деньги, которые обеспечили эту сделку,— это вся наша выручка за 2022 год: прежде всего сборы от кинопроката "Елок 9" и других фильмов, продажа прав на контент на VOD-платформах и телевизионных прав»,— сказала она. По данным РСБУ, по итогам 2021 года выручка российской компании составила 239 млн руб., чистая прибыль — 10,8 млн руб.

Леонид Уварчев