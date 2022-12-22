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Коммерсантъ FM
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В Таманский залив Азовского моря попало около трех тонн мазута

В акватории Таманского залива Азовского моря произошел разлив мазута. Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края, в воду попало около 3 тонн топлива.

Сообщение о происшествии ст. Тамань Темрюкского района поступило 21 декабря в 20:40. Позже в МЧС региона уточнили, что к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 12 единиц техники. Угрозы распространения мазута нет, отмечается в сообщении.

Таманский залив расположен у восточного берега Керченского пролива Азовского моря. Залив углубляется в сушу на 16 км с шириной у входа 8 км, глубина залива — 5 м. На берегу залива находятся населенные пункты Тамань, Приморский, Сенной, Гаркуша.

Милена Костерева

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