Новым мэром алтайского наукограда Бийск стал Виктор Щигрев

Во втором по величине городе Алтайского края – Бийске – сменился руководитель. Гордума избрала мэром Виктора Щигрева – заместителя главы Смоленского района региона.

В имеющем статус наукограда Бийске мэр избирается по итогам конкурсных процедур. Сессия муниципального парламента, избравшего мэра их числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией, прошла 22 декабря.

Как сообщили «Ъ-Сибирь» в администрации города, из пяти кандидатов на сессию прибыли трое, выступившие со своими программами. В их числе Виктор Щигрев, а также занимавший пост мэра с декабря 2017 года Александр Студеникин и Евгений Белов.

Виктор Щигрев до назначения в Смоленский район работал в мэрии Бийска. В частности, занимал пост заместителя начальника управления ЖКХ, благоустройства и дорожного хозяйства Бийска.

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Валерий Лавский