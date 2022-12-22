Сахар и байховый чай стали дешевле в Удмуртии на 2,8%

В Удмуртии в период с 13 по 19 декабря на потребительском рынке зафиксировали изменения средних цен на ряд продовольственных товаров. По данным Удмуртстата, говядина (кроме бескостного мяса) подорожала на 4,8%, сметана и свежие помидоры — 4,1%, столовая свекла — 4%, репчатый лук — 3,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом на 7,2% подешевели глазированные шоколадом мягкие конфеты, колбаса вареная — 3,6%, колбаса полукопченая и варено-копченая — 2,9%. Сахарный песок и черный байховый чай стали дешевле на 2,8%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали женские гигиенические прокладки на 4,2%. Вместе с тем снизились цены на туалетную бумагу на 8,3%, стиральный порошок — на 2,9%.