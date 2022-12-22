759 тыс. москвичей не могут покинуть Россию из-за долгов

Судебные приставы вынесли 759 тыс. постановлений о запрете на выезд из России в отношении жителей Москвы, имеющих просроченные денежные обязательства. Как пояснили «РИА Новости» в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ФССП), граждане могут узнать о своих долгах через «Госуслуги».

ФССП выносит постановления об ограничении на выезд за рубеж в тех случаях, когда сумма долга гражданина по алиментам превышает 10 тыс. руб., а по остальным платежам — 30 тыс. руб.

«По состоянию на 1 декабря должностными лицами московского ведомства вынесено свыше 759 тысяч постановлений о временном ограничении должников на выезд за пределы РФ»,— рассказали агентству в ведомстве.

С апреля данная цифра выросла практически в три раза — тогда в ФССП отчитались о 235 тыс. невыездных москвичах. В конце декабря прошлого года по всей России было 4,6 млн граждан, которые не могут выехать за границу из-за долгов.

О жалобах должников на действия взыскателей — в материале «Ъ» «Должники жалуются, но не платят».

Андрей Сапожников