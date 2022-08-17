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Коммерсантъ FM
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Должники жалуются, но не платят

Жалобы на взыскателей бьют рекорды последних двух лет

За первое полугодие должники подали в ФССП более 26 тыс. жалоб на действия взыскателей. Это лишь на 30% меньше, чем за весь прошлый год. Число жалоб, которые признаются обоснованными, остается на уровне 10%. Такие тренды свидетельствуют, с одной стороны, о росте нагрузки на коллекторов, в том числе легальных, в кризис, с другой — об активизации попыток должников в сложной экономической ситуации не исполнять свои обязательства.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как следует из отчетности на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по итогам января—июня в ведомство поступило 26 тыс. обращений в ответ на действия взыскателей. Это соответствует уже 64,5% обращений за весь 2021 год и 70% — за 2020 год. Доля обоснованных обращений остается практически неизменной, составив более 9%. Для сравнения: по итогам 2021 года речь шла о 12%, по итогам 2020 года — о 8,5%, следует из материалов ФССП.

В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) полагают, что по итогам года число жалоб на коллекторов может увеличиться до 45 тыс. обращений, то есть примерно на 11%. «Причина роста — не ухудшение ситуации на рынке взыскания, а улучшение информированности граждан,— утверждает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.— Более важный показатель, который как раз свидетельствует о том, как исполняется профильный закон,— доля обоснованных обращений. И она сохраняется очень незначительной». По его словам, потребитель зачастую жалуется из-за желания избежать ответственности и не платить по долгу, а также «незнания законодательных норм».

Кроме того, нужно учитывать, что ФССП принимает обращения на всех лиц, осуществляющих деятельность по взысканию: банки, МФО и коллекторские агентства. Причем зачастую организации, на которые поступают обращения, не состоят ни в одном реестре. Согласно статистике НАПКА, 56% из них — вне реестров, то есть осуществляют деятельность по взысканию просроченной задолженности вне регулирования и надзора.

В первом квартале банки сократили объем переданных коллекторам просроченных долгов для агентского взыскания (сам долг остается на балансе у кредитора). Число переданных к взысканию кредитов сократилось на 10% по сравнению с прошлым годом и составило 1,4 млн шт. Суммарный объем переданной просроченной задолженности снизился на 7%, до 147 млрд руб. В сегменте МФО наблюдалась обратная картина. Объем переданной коллекторам задолженности вырос на 36%, до 42 млрд руб., а количество кейсов увеличилось на 27%, до 1,8 млн шт. При этом передаваемая средняя сумма банковской задолженности выросла на 7%, до 104 тыс. руб., тогда как среднего передаваемого коллекторам займа МФО сократилась на 18% — до 23 тыс. руб.

На фоне непростой экономической ситуации растет уровень просрочки и, как следствие, нагрузка на коллекторов, в том числе и тех, кто работает в легальном поле, отмечает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов, а это «неминуемо влечет за собой рост количества нарушений». «Оснований для снижения количества жалоб на взыскателей в обозримом будущем нет, учитывая сохранение макроэкономических рисков, рост уровня закредитованности и долю просрочки»,— полагает юрист.

Взыскание — это всегда конфликтная сфера, с каждым годом должники больше узнают о возможности пожаловаться на нарушения взыскателей в ФССП и чаще ею пользуются, отмечают участники рынка.

Тренд роста жалоб будет развиваться, полагает руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева. «Вместе с тем, несмотря на рост числа поступивших приставам жалоб, процент обоснованных претензий колеблется на уровне 10–12% уже третий год. Это говорит об инфантильности должников в массе и их низком уровне осведомленности о положениях и правилах взыскания»,— полагает она. Вероятность того, что количество обоснованных обращений будет расти по отношению к общему числу жалоб, пока крайне низкая, считает госпожа Лазарева,— закон в отношении взыскателей суров, а нарушения могут грозить потерей бизнеса.

Полина Трифонова, Юлия Пославская

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