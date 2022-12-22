Зеленский объявил о новом этапе в союзнических отношениях Украины и США

В ходе совместной с президентом США Джо Байденом пресс-конференции в Белом доме украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что в украино-американских отношениях начался новый этап. На фоне вызовов, связанных с боевыми действиями в стране, Украина и США стали настоящими союзниками и партнерами, считает господин Зеленский.

«Мы стали реальными партнерами и союзниками с США… Я вернусь на Украину с хорошими новостями о новом пакете военной поддержки»,— заявил Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции (ее трансляция доступна на YouTube-канале The Washington Post).

Господин Зеленский также сказал, что с 2019 года правительство Украины регулярно посылало президенту России Владимиру Путину сигналы о недопустимости начала боевых действий на территории Украины. «Сейчас он должен быть заинтересован в попытках сохранить что-либо от культуры и истории его страны»,— отметил президент.

Он также выразил надежду, что Конгресс одобрит выделение Украине нового пакета финансовой помощи в размере $45 млрд. По мнению Владимира Зеленского, потенциальный мирный договор с Россией не должен содержать компромиссных положений, не предполагающих выплату российской стороной компенсаций.

Ранее Владимир Зеленский прибыл в США с однодневным визитом, что стало его первой зарубежной поездкой с февраля. Он также выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Андрей Сапожников