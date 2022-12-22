Нетаньяху объявил о формировании нового правительства Израиля

Биньямин Нетаньяху, глава партии «Ликуд» и бывший премьер-министр Израиля, сообщил о формировании нового кабинета министров страны. В новое правительство, по данным СМИ, войдут представители правоконсервативного блока, в том числе партии «Религиозный сионизм».

«Благодаря огромной общественной поддержке, которую мы получили на последних выборах, я смог создать правительство, которое будет работать на благо всех граждан Израиля»,— написал господин Нетаньяху в своем Twitter. Он также сопроводил свою публикацию видеозаписью, на которой он звонит израильскому президенту.

«Нетаньяху сказал Герцогу, что новое правительство, в состав которого войдут фракции "Ликуд", партии "Религиозный сионизм", "Шас", "Яхадут ха-Тора", " Оцма Йехудит" и "Ноам", будет работать на благо "всех граждан Израиля"»,— говорится в материале The Jerusalem Post.

В ходе формирования нового правительства Биньямин Нетаньяху столкнулся с рядом трудностей, обусловленных как нежеланием западных партнеров иметь дело с чрезмерно правым кабмином, так и с противоречиями внутри правоконсервативного блока. Лидеры партии «Религиозный сионизм» претендовали на посты министров обороны и общественной безопасности.

О новом израильском кабмине — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху не успел к присяге».

Андрей Сапожников