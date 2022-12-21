Зеленский встретился с Байденом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где его встретили американский президент Джо Байден и первая леди США Джилл Байден. В рамках своего визита в Вашингтон господин Зеленский выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Владимир Зеленский (слева) и Джо Байден

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

Перед тем как войти в здание Белого дома, украинский и американский президенты обменялись приветственными фразами. Как уточняют журналисты, господин Байден сказал: «США поддерживают стремление Украины к справедливому миру». «Для меня большая честь быть здесь»,— ответил господин Зеленский.

«Мы намерены продолжать укреплять возможности Украины в сфере самообороны, в частности посредством поставок систем ПВО. Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться»,— сказал господин Байден.

В свою очередь, Владимир Зеленский передал американскому президенту медаль и письмо от солдата Вооруженных сил Украины. Господин Зеленский отметил, что письмо написано на украинском языке, но внутри есть перевод на английский.

После этого президенты попросили всех журналистов покинуть Белый дом, не ответив ни на один вопрос.

После двусторонних переговоров Владимир Зеленский и Джо Байден выступят на совместной пресс-конференции. Это первая зарубежная поездка господина Зеленского с начала военной операции.

Подробнее о визите украинского президента в Вашингтон — в материале «Ъ» «Владимир Зеленский встал на крыло».